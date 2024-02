Entre les mesures destacades hi ha el control dels paradisos fiscals. Gibraltar

En un esforç continu per impulsar la recaptació i combatre el frau fiscal, el Govern espanyol ha presentat una sèrie de propostes substancials, detallades en un document enviat a Brussel·les. L'informe inclou l'avaluació positiva de les reformes actuals i advoca per una contundència legal més gran, destacant mesures clau per augmentar la transparència i l'eficàcia en la fiscalització.

Un dels punts clau assenyalats al document és el suggeriment d'imposar als bancs l'obligació de proporcionar informació detallada sobre els pagaments fets amb targetes. Aquest enfocament cerca enfortir els mecanismes de control i evitar pràctiques evasives que contribueixen al frau fiscal.

Dins del conjunt de propostes destinades a reduir el frau fiscal, Hisenda aborda aspectes crucials, com ara l'obligatorietat de presentar declaracions informatives i la implementació de nous requisits per a l'ús de datàfons (TPV). A més, es proposa imposar restriccions a l'ús de targetes emeses a l'estranger, especialment aquelles provinents de jurisdiccions identificades com a “no cooperatives”.

El terme “no cooperatives” fa referència a paradisos fiscals i territoris amb baixa tributació. Tot i l'eliminació de fins a 120 d'aquests règims els últims anys, el Govern espanyol ha ampliat el seu enfocament, considerant criteris addicionals com a transparència, tributació i "règim fiscal perjudicial".

La nova llei ara requereix avaluar l'equitat fiscal a més de la transparència, identificant països i territoris en funció de criteris específics:

Facilitació de societats extraterritorials sense activitat econòmica real.

Baixa o nul·la tributació.

Opacitat i manca de transparència.

Manca de normativa en intercanvi d'informació tributària.

Absència d'un efectiu intercanvi d'informació amb Espanya.

Resultats d‟avaluacions realitzades pel Fòrum Global sobre l'efectivitat d‟intercanvis d‟informació.

Dels 24 paradisos fiscals esmentats a l'informe, deu pertanyen al Regne Unit i quatre als Estats Units, evidenciant una distribució global d'aquests territoris. La recent inclusió de Barbados, Guam, Palaos, Samoa Americana, Trinitat i Tobago, i Samoa a la llista de "jurisdiccions no cooperatives" destaca el compromís del Govern espanyol a mantenir un enfocament proactiu contra el frau fiscal.

Cal destacar que la llista de l'Agència Tributària presenta notables diferències amb la publicada pel Consell de la Unió Europea, la qual és més reduïda i inclou països com Belize, Bahames, Antiga i Barbuda i Panamà. Aquestes divergències subratllen la complexitat d'abordar el frau fiscal en un context internacional i revelen les diferents estratègies adoptades a nivell nacional i europeu per combatre aquesta problemàtica. En un panorama marcat per la necessitat d'una coordinació efectiva, el Govern espanyol busca impulsar mesures que enforteixin la integritat fiscal i promoguin la bona governança a nivell global.