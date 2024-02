Façana del Tribunal Suprem / EuropaPress

Milers de jubilats, anteriorment vinculats al sistema de mutualisme laboral, ara puguin presentar reclamacions davant l' Agència Tributària . Això és degut a la sentència del Tribunal Suprem que permet sol·licitar la devolució fiscal dels impostos pagats de manera indeguda per les contribucions realitzades per a la seva jubilació durant el període comprès entre l'1 de gener de 1967 i el 31 de desembre de 1978.

El Suprem ha reconegut la deduïbilitat de les contribucions realitzades pels treballadors del sector financer a la Mutualitat Laboral de la Banca per a la seva jubilació durant el període esmentat. En aquest lapse, les cotitzacions a la Seguretat Social eren considerades com a despeses deduïbles a l'impost sobre la renda.

Contràriament, la normativa d'aquella època establia que les aportacions a les mutualitats s'havien d'integrar íntegrament a la part de rendiment del treball, sense aplicar-hi cap reducció. Aquesta disparitat en el tractament ha estat corregida per la decisió recent del Tribunal Suprem.

Les estimacions apunten que la devolució rondaria els 2.000 euros per persona. Segons la base estadística històrica de l'INE, el 1978, any en què la Mutualitat Laboral de la Banca es va integrar a l'Institut Nacional de Seguretat Social, el nombre de treballadors afiliats superava els 36.000. Tot i això, el transcurs de 46 anys des de llavors fa probable que molts treballadors ja no estiguin en posició de realitzar reclamacions.

Per calcular la suma precisa, la fórmula establerta per Hisenda implica dividir el nombre de dies en què es va cotitzar a través de la mutualitat laboral entre el total de dies cotitzats durant la vida laboral. Posteriorment, sobre la quantitat resultant, s'aplica la reducció corresponent a la base de l'IRPF, fins que s'hagi compensat l'excés fiscal abonat per les contribucions fetes a la mutualitat.