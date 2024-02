El president de Fundació La Caixa, Isidre Fainé , ha tornat a repetir per setè any consecutiu al lloc de gestor empresarial més valorat el 2024, segons l'últim informe d'Èxit Empresarial realitzat per Advice Strategic Consultant .

A continuació, en el segon lloc, hi ha el president Caixabank, José Ignacio Goirigolzarri , a qui segueixen per primera vegada tres dones que completen el top 5, sent aquestes la presidenta d'El Corte Inglés, Marta Álvarez, la presidenta de Banco Santander , Ana Botín, i la presidenta d'Inditex, Marta Ortega.

Botín i Ortega han escalat l'últim any des dels llocs sis i set, mentre que Álvarez s'ha tornat a situar en tercera posició, igual que el responsable de Caixabank a la segona.

Aquests cinc empresaris són els únics a Espanya que superen el 80% d'aprovació tant en la gestió com en l'aportació a l'èxit de les empreses, atenent criteris de negoci, gestió o compromís social.

Segons ha afirmat el director general d'Advice Strategic Consultants, Jorge Díaz Cardiel, la gestió empresarial i el compromís social són els factors "essencials" que marquen la bona percepció que tenen els líders d'opinió sobre els gestors empresarials.

El top 10 de gestors empresarials més ben valorats a Espanya el completen el president de Telefónica, José María Álvarez-Pallete (amb un 78% d'aprovació); el president de Mercadona, Juan Roig (75%); el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar (72%); el president d'Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán (71%); i el vicepresident i conseller delegat de Melia Hotels, Gabriel Escarrer (70%).

FAINÉ, GARANT D'ESTABILITAT

La característica fonamental que els líders d'opinió associen al president de CriteriaCaixa, Fainé, és ser "garant d'estabilitat en temps d'incertesa". Des d'aquest punt de vista, els líders d'opinió atorguen a Fainé un paper essencial a l'economia espanyola ja que no hi ha cap altre grup empresarial del calibre de CriteriaCaixa amb l'excepció de la SEPI (estatal).

L'altra faceta essencial que, tant líders d'opinió com població general i pimes atorguen a Isidre Fainé en el seu paper com a president de la Fundació La Caixa, és del seu compromís social amb Espanya i comunitats i territoris menys afavorits.

Per part seva, el president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri i el seu conseller delegat, Gonzalo Gortázar, destaquen en els primers llocs per ser "exemple de col·laboració" i, com a conseqüència, d'estabilitat en la gestió.

Mentrestant, a Marta Álvarez se li atribueix una història d'èxit empresarial, des de la propietat, amb un nou model de negoci que ha donat els millors resultats de l'empresa en el darrer exercici, i després d'haver implantat "les millors pràctiques de govern corporatiu" .

En tant, Ana Botín i Marta Ortega, amb anys d'experiència diferents al capdavant de les seves respectives companyies, s'erigeixen com a dues gestores empresarials que estan aconseguint rècords d'ingressos i d'expansió internacional.