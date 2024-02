Foto: CaixaBank

CaixaBank ha tancat avui la segona emissió de bons en format públic el 2024, la primera en format verd sènior non preferred. El banc ha col·locat 1.250 milions d'euros a 8 anys, amb opció d'amortització anticipada el setè any.

El preu s'ha fixat en 150 punts bàsics (pbs) sobre midswap , 35 pbs per sota dels 185 punts bàsics oferts a l'anunci, gràcies a l'elevada demanda obtinguda que ha superat els 4.250 milions d'euros.

Les entitats encarregades de la col·locació han estat CaixaBank, Citi, Goldman Sachs Bank Europe, HSBC i Natixis.

SETÈ BO VERD DE CAIXABANK

L?emissió d?avui suposa el setè bo verd de CaixaBank, sisè en euros. El 2022, l'entitat va emetre dos bons verds de 1.000 milions, respectivament, i el 2021, ho va fer fins a tres ocasions: dos en format Euro i un a Lliures Esterlines. CaixaBank va emetre el seu primer bo verd el novembre del 2020.

D'aquesta manera, CaixaBank en reforça el posicionament com a líder d'emissions en format ESG, amb un total d'11.250 milions d'euros i 500 milions de lliures esterlines en emissions ESG vives al mercat: set verdes i cinc socials.

A través d'aquesta emissió, CaixaBank canalitzarà fons per finançar projectes que contribueixin a la sostenibilitat mediambiental, com ara la reducció de gasos amb efecte d'hivernacle, la gestió eficient de l'aigua, la prevenció de la contaminació i l'adaptació al canvi climàtic. Concretament, i en línia amb la seva emissió inaugural, destinarà els fons captats a promoure els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) números 6, 7, 9, 11 i 12.

L'ODS número 6, “aigua, neteja i sanejament”, té com a objectiu garantir l'accés a l'aigua i la gestió sostenible. L'ODS número 7 pretén garantir l'accés a una “energia assequible i no contaminant”. L'ODS número 9, “indústria, innovació i infraestructures”, persegueix la construcció d'infraestructures resilients, la industrialització sostenible i el foment de la innovació. L'ODS número 11, “ciutats i comunitats sostenibles”, persegueix garantir que les ciutats siguin més inclusives, segures, resilients i sostenibles. Finalment, l'ODS número 12, “producció i consum responsables”, vol potenciar modalitats de consum i producció sostenibles.

CaixaBank ha identificat el 30 de juny del 2023 10.100 milions d'euros d'actius elegibles, 6.700 milions d'euros dels quals són actius que financen projectes d'energies renovables; 2.400 milions d'euros són actius immobiliaris, comercials i residencials amb etiqueta d'eficiència energètica (EPC) A o B; 450 milions d'euros financen obres hidràuliques; 518 milions d'euros es destinen a transport net; i 2 milions d'euros a projectes de consum responsable.

L'agost del 2019, CaixaBank va aprovar el marc d'emissió de bons lligats als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), validat per Sustainalytics, amb la missió de donar suport als ODS de les Nacions Unides. Aquest marc d'emissió es va actualitzar el novembre del 2022 per reflectir els nous compromisos i els desenvolupaments en matèria de sostenibilitat de CaixaBank, així com per actualitzar els llindars d'elegibilitat de l'actiu als estàndards més elevats de la Taxonomia Verda de la UE.