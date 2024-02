Habitatge - EP

Nova bombolla immobiliària? L'esforç de les llars per a la compra d'habitatge va assolir el tercer trimestre del 2023 el 39,2%, arribant a nivells màxims des del tercer trimestre del 2011, quan aquest percentatge va vorejar el 39,7%, segons dades publicades pel Banc d´Espanya.

Les últimes xifres actualitzades per l'organisme que dirigeix Pablo Hernández de Cos sobre el mercat de l'habitatge reflecteixen que les famílies necessiten almenys set anys i mig de salari brut per adquirir un immoble, dos punts menys respecte al màxim històric assolit el tercer trimestre de 2007.

Pel que fa a l'esforç per a la compra d'habitatge, les dades històriques del Banc d'Espanya mostren que el màxim es va assolir a principis dels 90, quan les llars van arribar a destinar al voltant del 72% del salari al pagament d'una hipoteca durant el primer any.

Aquest percentatge va caure accentuadament fins a arribar a mínims del 25,3% el 1999 per posteriorment pujar fins, durant l'esclat de la crisi financera, superar el 50%. Ara, aquest esforç de les llars se situa al 39,2%, deu punts més respecte a nivells prepandèmia (2019).

Reducció de la demanda de crèdit



En un moment marcat per l'enduriment de la política monetària, el Banc d'Espanya ha detectat que des del desembre del 2021, l'augment dels tipus d'interès del crèdit per adquisició d'habitatge ha estat més feble del que caldria esperar d'acord amb les regularitats històriques, cosa que no s'hauria observat al conjunt de l'àrea de l'euro.

Tot i això, s'ha observat una reducció de la demanda de crèdit a la segona meitat del 2023, que s'espera que continuï a principis del 2024, de manera més intensa en els préstecs per a adquisició d'habitatge.

Tot i l'encariment del finançament, el creixement interanual del preu nominal de l'habitatge es va incrementar fins al 4,5% el tercer trimestre del 2023, impulsat pel repunt del preu de l'habitatge nou (11%, la taxa interanual més alta dels darrers 16 anys), en un context d'escassetat d'oferta i translació d'increments passats del cost dels materials de construcció.

Per part seva, el preu de l'habitatge usat va sostenir creixements robustos del 3,2% interanual.