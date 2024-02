Foto: Europa Press

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts 6 de febrer la pujada del salari mínim interprofessional (SMI) per al 2024 en un 5%, des dels 1.080 euros mensuals per catorze pagues fins als 1.134 euros . Aquesta pujada s'aplicarà amb efectes retroactius des de l'1 de gener del 2024.

Aquest increment de l'SMI respon a l'acord que van arribar a mitjans de gener el Ministeri de Treball i CCOO i UGT, sense el concurs de les organitzacions empresarials CEOE i Cepime, que van decidir no recolzar-lo perquè no es van atendre les demandes d'indexar l'SMI als contractes públics i establir bonificacions per al sector del camp.

Aquesta pujada de l'SMI beneficiarà més de 2,5 milions de persones, l'equivalent a 1 de cada 7 assalariats, dels quals un terç seran dones i joves . De fet, el perfil del perceptor d'aquesta renda mínima és dona, jove, amb contracte temporal i que treballa en sectors com el comerç, l'hostaleria o els sectors agroalimentaris.

"Avui Espanya és un país millor", ha assenyalat la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, que ha instat, tot i això, a continuar pujant els salaris a Espanya per retallar la bretxa amb les mitjanes salarials europees.

"Espanya té una distància a dia d'avui de 19 punts amb les mitjanes salarials europees. Vol dir això que hem de fer un esforç col·lectiu com a país per seguir incrementant els salaris al nostre país, no només el salari mínim, sinó el salari de les gent treballadora d'Espanya", ha defensat Díaz a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.

Díaz ha assegurat que el Govern continuarà pujant l'SMI, alhora que s'anirà reduint la jornada laboral. "Ho farem reduint la jornada i, per descomptat, sense reducció salarial", ha reiterat la ministra, després d'indicar que la no reducció del salari mentre es rebaixa la jornada laboral és el que permetrà "tirar cap amunt dels salaris ".

Des que es va iniciar el camí ascendent de l'SMI, aquesta renda mínima s'ha revalorat un 54% (398 euros més), fet que ha contribuït a reduir la pobresa salarial en un 25%, d'acord amb les dades del Ministeri que dirigeix Yolanda Díaz .

A principis de l'any passat, el Govern va acordar, només amb els sindicats, una pujada de l'SMI del 8% per al 2023. El seu compromís per a aquesta legislatura és fixar, per llei, que aquesta renda mínima sempre ha de ser equivalent al 60% del salari mitjà .

La CEOE tampoc es va sumar a les pujades de l'SMI del 2022 i 2021 acordades pel Govern de Pedro Sánchez amb CCOO i UGT, però sí que va pactar amb ells l'increment del 2020, quan va augmentar des dels 900 als 950 euros mensuals.