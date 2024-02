Fàbrica Danone a Parets del Vallès / EuropaPress

Catalunya està immersa en un procés de reindustrialització després del complex episodi relacionat amb Nissan Zona Franca. La planta de Danone a Parets del Vallès tancarà les portes, mentre que la instal·lació a Aldaia absorbirà el 90% de la càrrega de treball.

Enmig de les negociacions amb el personal i les autoritats per clausurar la fàbrica, la multinacional ha contractat Lee Hetch Harrison (LHH) per trobar un comprador per a la instal·lació a Catalunya.

L'empresa, reconeguda principalment pel seu paper en la gestió de personal en lloc d'aquest tipus de serveis, ja hauria identificat els seus primers candidats, que els últims mesos han enfortit la seva relació amb Danone a través de les desinversions recents del grup.

Algunes de les empreses que es rumorejava que podien ser candidates a comprar la planta eren Schreiber Foods i Royal A-ware, però Danone ha confirmat a CatalunyaPress que cap d'aquestes dues opcions està sobre la taula.

El procés es troba en una etapa inicial, per la qual cosa encara no hi ha cap candidat destacat.