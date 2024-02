Un camió de transport. Foto: X (@CetmTransporte)

Els pagesos espanyols, igual que van fer els francesos i els alemanys, han començat a protestar, de manera que les carreteres de la Península han acollit mobilitzacions i tractorades d'expressió del descontentament del sector primari.

Aquestes protestes, no obstant, estan afectant altres sectors, com el dels transportistes, que han alçat la veu assegurant que la situació que hi ha a moltes de les vies evita que puguin fer la seva feina com seria habitual en dies sense protestes.

Així, des de la Confederació Espanyola de Transport de Mercaderies (CETM) xifren en 35 milions d'euros diaris la quantitat de pèrdues a cadascuna de les jornades que hi ha hagut reivindicacions dels agricultors.



De fet, CETM apunta que més de 75.000 professionals del transport s'han vist afectats, en algun moment dels darrers dies, per algun bloqueig o per marxes de pagesos.

La patronal ha manifestat la seva comprensió dels problemes del sector agrícola i defensa el seu dret a manifestar-se, però tem les repercussions que pugui tenir al sector dels transportistes. "Necessitem fer la nostra feina perquè s'està posant en perill el futur de les nostres empreses", han assegurat.