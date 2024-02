Foto: Freepik

L' Enquesta de Població Activa (EPA) va confirmar unes dades "excepcionals", segons Pedro Sánchez, relatives a l'últim trimestre i al 2023. L'EPA va confirmar un augment de 783.000 ocupats durant l'any anterior. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, el nombre total d'ocupats arriba als 21,25 milions. A més, per primera vegada en els darrers setze anys, la desocupació ha baixat per sota dels tres milions de persones, situant-se en un 11,7% de la població activa.

Tot i això, una mirada detallada a les dades del Ministeri de Treball dóna ombres sobre aquest panorama descrit. En acabar l'any passat hi havia a Espanya 4,42 milions de persones a la recerca de feina. D'aquest total, 1,05 milions, gairebé una quarta part, fa més de dos anys que busquen feina, mentre que 1,65 milions han estat buscant almenys durant un any.

La situació encara és més preocupant per a les dones que per als homes: dels 4,4 milions de demandants d'ocupació, 1.813 milions, és a dir, el 59% del total, són dones, mentre que el 41% restant correspon a homes.

Un dels grans problemes és que les persones més avançades tenen dificultats per trobar feina. Les estadístiques parlen per si soles: dels 4,4 milions de demandants de feina, 1,98 milions, és a dir, el 44,76%, tenen més de 50 anys, mentre que una mica més de 2,5 milions superen els 45 anys, una edat considerada com "l'equador" de la vida laboral per molts.

No només són les xifres absolutes les que generen preocupació, sinó també el temps que porten aquestes persones esperant una oportunitat laboral i l'edat d'aquells que volen continuar participant al mercat laboral.

Més d'un milió de persones més grans de 50 anys han estat buscant feina durant almenys un any, i 746.384 porten esperant més de dos anys per trobar una oportunitat laboral, segons les dades recollides per VozPópuli.

Aquesta xifra es divideix en 153.163 sol·licitants entre 50 i 54 anys, 236.576 entre 55 i 59 anys, i una considerable quantitat de 356.645 persones que tenen almenys 60 anys.



Espanya es troba entre els països de la Unió Europea amb carreres laborals més curtes i una alta taxa d'atur entre els més grans.

Segons les últimes dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) corresponents al quart trimestre del 2023, al tancament del desembre hi havia 533.300 aturats més grans de 55 anys, cosa que representa el 18,84% del total. D'altra banda, entre els 45 i 54 anys, hi havia 624.000 aturats, cosa que equival al 22%.

Els experts assenyalen la falta d'incentius per part del Govern perquè les empreses contractin treballadors grans, que sovint enfronten la percepció que els salaris són més alts que els dels joves i que la seva implicació i motivació són menors.