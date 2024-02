Antonio Garamendi @ep

El president de la CEOE, Antonio Garamendi, ha denunciat aquest divendres a Pamplona que les inversions realitzades a Espanya han caigut gairebé un 25% l'any 2023 i que “els inversors, el que necessiten és estabilitat”. Així ho ha indicat en declaracions als mitjans de comunicació, després de participar al lliurament del Premi Navarra Empresarial.

En ser preguntat si la situació política actual pot estar perjudicant l'economia i l'empresa, Garamendi ha afirmat que el "termòmetre" que mesura la salut d'un país són "les inversions".

"Les inversions que es fan a Espanya l'any passat han caigut gairebé un 25%, i hi ha una paraula màgica, que és la paraula 'confiança'. Les empreses, els inversors, el que necessiten és estabilitat, i l'estabilitat és la que genera confiança per invertir", ha dit.

Com a exemple, ha afirmat que a l'àrea de les energies renovables, el full de ruta per al 2030 és una inversió de gairebé 300.000 milions d'euros. "I parlem dels fons europeus, seran 20 o 30.000 milions, però és que el 80% serà l'activitat privada la que haurà d'invertir", ha dit.

En aquest sentit, el president de la CEOE ha incidit que “s'inverteix si realment hi ha confiança”. "Jo crec que la classe política també és molt responsable que ens generi aquesta confiança perquè el país funcioni", ha subratllat.

Suport al camp

Garamendi, ha manifestat aquest divendres a Pamplona que la patronal està "amb el camp" --"és la nostra gent"--, però ha demanat "moderació" a les manifestacions, de manera que "es facin però dins de l'esquema de no perjudicar altres sectors".

En declaracions als mitjans de comunicació, Garamendi ha assenyalat, pel que fa a les reivindicacions dels pagesos i ramaders, que "hi ha diversos temes que són europeus i altres que a Espanya es poden activar".

S'ha referit així al fet que el camp s'està queixant de diversos temes, un dels quals l'entrada de productes de tercers països que no tenen els controls de qualitat que s'exigeixen a Espanya ia la UE i és una "competència deslleial".

A més, ha assenyalat que fa un parell de dies s'ha aprovat l'SMI i ha recordat que la CEOE no es queixava de la xifra, no deia que no calia pujar, però plantejava un aspecte pendent, que al camp se li pot aplicar un descompte a les cotitzacions de la Seguretat Social, "que no s'ha fet". "Es parla molt de l'Espanya despoblada, però s'atén poc", ha criticat.

A més, ha assenyalat que hi ha un altre tema que no costa diners però per als agricultors és un especial problema, sobretot per als petits, que és la burocràcia, “papers i papers, que els suposa un esforç enorme”.

Garamendi ha mostrat el seu suport a les reivindicacions del sector primari, però sense fer manifestacions que "perjudiquin altres sectors". "Seria enganxar-nos un tret al peu als espanyols", ha indicat, després de defensar així que les mobilitzacions s'executin de "forma ordenada". "Si paralitzem el transport farem molt de mal a l'economia, i això no volem", ha dit.

Segons ha continuat, "estem amb el camp, és la nostra gent, però demanem moderació, que es facin les manifestacions que calgui fer, les aturades que calgui fer, però dins de l'esquema de no perjudicar altres sectors perquè podem perjudicar la pesca, a la indústria... i acabaríem amb un greu problema no només al camp".

Sobre l'Agenda 2030, ha indicat que "no s'aplica de forma homogènia a tot arreu" i que els agricultors i ramaders estan demanant que es competeixi en igualtat de condicions. "Plantegen que cal treballar en igualtat d'oportunitats, cal tenir una visió molt especial amb el camp, amb l'Espanya buidada que es diu tant però que hi és", ha subratllat.