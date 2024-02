Un estudi recent d'idealista revela que ciutats com Fuenlabrada, Getafe i Santa Coloma de Gramenet estan experimentant un augment significatiu en la demanda de lloguer, superant les capitals.

Segons l'estudi realitzat per idealista, vuit de les deu àrees amb la demanda més gran d'habitatges de lloguer s'ubiquen a les ciutats perifèriques de les dues principals capitals espanyoles. Exemples destacats inclouen Fuenlabrada (840 euros/mes), Getafe (899 euros), Santa Coloma de Gramenet (929 euros) i Hospitalet de Llobregat (1.017 euros), reflectint la contínua atracció de l'àrea metropolitana de Barcelona (1.645 euros/mes) i Madrid (1.523 euros/mes) per als arrendaments residencials.

Vitòria (922 euros/mes) és l'única capital de província present al top 10 de municipis més sol·licitats per llogar durant el quart trimestre de 2023, juntament amb Arona (1.234 euros/mes) a l'illa de Tenerife, representant així àrees fora de l'influx directe de Madrid i de Barcelona.

A més de les ciutats perifèriques esmentades, altres com Móstoles (907 euros/mes), Alcalá de Henares (855 euros/mes), Terrassa (850 euros/mes) i Badalona (1.195 euros/mes) també figuren entre les deu primeres classificades. Al voltant de Barcelona, s'observa que diverses localitats presenten una demanda proporcionalment més gran que la capital catalana, com Manresa (679 euros/mes), Sabadell (954 euros/mes) i Mataró (955 euros/mes).

Madrid i Barcelona ocupen els llocs 17 i 18, respectivament, al rànquing trimestral de demanda de lloguer elaborat per idealista/data, una eina destinada a professionals que facilita la presa de decisions estratègiques al mercat immobiliari a Espanya, Itàlia i Portugal. Aquesta anàlisi es basa en els paràmetres de la base de dades idealistes i altres fonts d'informació públiques i privades.

Aquest fenomen de més demanda en localitats properes a les capitals provincials també s'observa en casos com Torrent (968 euros/mes) superant València (1.238 euros/mes) i Reus (711 euros/mes) davant de Tarragona (847 euros/mes) ).

Pel que fa als preus de lloguer el quart trimestre del 2023, les àrees més demandades van registrar lideratge en localitats com Benahavís (3.151 euros/mes), Marbella (2.898 euros/mes) i Sotogrande (2.690 euros/mes), amb diversos municipis superant els 2.000 euros al mes, com ara Calvià (2.503 euros/mes), Estepona (2.429 euros/mes) i Finestrat (2.304 euros/mes).

A més, 38 localitats van presentar preus mitjans superiors als 1.000 euros al mes, incloent-hi 11 per sobre dels 1.500 euros al mes, com Adeje, Barcelona i Madrid, així com Llucmajor (1.982 euros/mes) a Mallorca, Castelldefels (1.908 euros/ mes) i Sitges (11.894 euros/mes) a Barcelona, i Alfaz del Pi (1.863 euros/mes) a Alacant.

Entre les capitals analitzades, Barcelona, Palma (1.625 euros/mes), Madrid, Sant Sebastià (1.442 euros/mes) i València destaquen per tindre els preus totals més elevats.