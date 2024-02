Un seminari amb experts explicarà com evitar aquesta “selva immobiliària”. EP

El complex procés de compra d'un habitatge ha augmentat el nombre de peticions d'assessorament als personals shoppers immobiliaris (PSI), professionals que assessoren sobre lleis, pressupost, derrames o possibles conflictes amb els futurs veïns.

Així ho explica a Europa Press l'advocada especialitzada en Dret Immobiliari i presidenta de l'Associació Espanyola de Personal Shoppers Immobiliaris, Helena Gallardo, que juntament amb l'agent immobiliari, Jordi Clotet, impartiran el 17 febrer a l'Hotel Casa Fuster de Barcelona un seminari per a explicar com afrontar aquesta "selva immobiliària", en paraules de Gallardo.

Segons dades de l'OCU, que el 2023 va rebre més de 25.000 reclamacions sobre temes d'habitatge, 1 de cada 5 persones es penedeix d'haver-la comprat, cosa que segons l'advocada, demostra l'"alt preu emocional" que de vegades provoquen aquests processos.

Gallardo explica que "és molt ampli el ventall de dubtes, ja que la compra d'una casa abasta diferents aspectes: econòmics, legals, tècnics o fiscals i, per això, al comprador li assalten milers de preguntes, encara que la principal és com tenir accés a habitatges que no són al mercat o als principals portals immobiliaris".

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS



Els seus clients es pregunten si és el moment de comprar, si el preu de venda és correcte, com gestionar la hipoteca al banc o què fer si l'habitatge té esquerdes, humitats o afectacions urbanístiques.

L'advocada assegura que el nombre de peticions d'assessorament augmenta cada any no només per l'increment de preus, sinó principalment perquè "el comprador té més consciència que ha de delegar un procés tan complex en un professional expert que el representi".

Els honoraris d'un 'personal shopper' immobiliari es fan a mida per a cada comprador en funció de les característiques de la seva petició, "no és un percentatge, a diferència de les immobiliàries, perquè l'objectiu és que el client compri el més econòmic possible i això no el repercuteix en els honoraris", indica la lletrada.

"Els honoraris no són un obstacle perquè contractin un personal shopper, sobretot quan veuen el valor que el seu servei els aportarà al global de l'operació, ja que moltes vegades la negociació que fa el PSI o l'accés a habitatges que no són al mercat supera els honoraris", afirma Gallardo.

Gallardo i Clotet --autor del llibre 'Les 7 portes. Com comprar el teu habitatge i encertar' que ha intervingut directament en 6 mil compravendes i ha visitat 15 mil habitatges-, són cofundadors de l'empresa Nexitum i comptaran al seu seminari amb la notària Rosa María Pérez, els arquitectes Marta Labaila i Jordi Pérez, l'assessor immobiliari, Antonio Paretas, i els 'personal shoppers' immobiliaris Susana Ribalta i Jeremey Parker.