Els pensionistes no confien en les negociacions entre el Ministeri i els sindicats

Una manifestació de COESPE. Foto: Europa Press

La Coordinadora Estatal per la Defensa del Sistema Públic de Pensions (COESPE) ha alçat la veu en uns moments en què està en marxa la negociació entre el Ministeri de la Seguretat Social i els sindicats majoritaris (UGT i CCOO) per modificar-ne alguns aspectes matèria de pensions. De fet, la coordinadora assenyala que les dues parts han fixat el final d'aquest mes per arribar a acords... però alhora han denunciat "el secretisme i la poca informació sobre allò que es pretén modificar".

De fet, els pensionistes recelen que, per l'escassa quantitat de noves sobre el contingut d'aquestes trobades, s'estaria debatent sobre regular l'aplicació del coeficient multiplicador de l'1,5 a les cotitzacions de fixos discontinus, de cara a la jubilació i la possibilitat traspassar la gestió de les baixes laborals traumatològiques a les mútues privades de treball.

Beneficis per a les mútues privades

COESPE, tot i això, assenyala que si es compleixen els seus temors, quedarien "en mans de les mútues privades les gestions de les baixes laborals que corresponen al Sistema Públic de Salut i la concreció per a algunes professions o cossos de seguretat del reconeixement de factors, com ara perillositat o penositat, per jubilar-se anticipadament abans de ledat ordinària".

Com que això arribaria als 37 anys de cotització sense penalització, s'arribaria a una situació de "greuge comparatiu, injust amb altres professions que tenen aquests i altres riscos i fa molts anys que esperen que se'ls reconeguin".

De la mateixa manera, recelen també que els punts vistos anteriorment signifiquen que augmenta el risc d'"incentivar i endarrerir cada cop més l'horitzó de l'edat de jubilació", donant la possibilitat de "frau en determinats règims de cotització" i creant la idea de que en un futur caldrà continuar treballant després de la jubilació, perquè la pensió serà cada cop menor i no permetrà, a les persones que es jubilin, unes pensions dignes i suficients.

"Ignorats" pel Ministeri

Des de la coordinadora recorden que tant ells com altres organitzacions de pensionistes de l'Estat han fet arribar "més de 30 registres oficials de peticions de reunió amb la ministra de Seguretat Social, Elma Saiz, que encara no s'ha dignat a contestar".

COESPE assegura que “la nostra lluita en la defensa pel sistema públic de pensions, els drets i els serveis públics no descansa” i demana transparència als sindicats, que els “moviments pensionistes més representatius” formin part de les negociacions i que el Govern” compleixi les lleis en matèria d'auditoria de la Seguretat Social", cosa que, denuncien, s'incompleix des del 2021.