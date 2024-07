Moody's deixa de cobrir a Grifols per informació "insuficient o inadequada" | Europa Press

Moody's, l'agència de qualificació creditícia, ha comunicat divendres passat al tancament del mercat que ha retirat els 'ratings' sobre Grifols per considerar que té informació "insuficient o inadequada" per a mantenir les seves qualificacions.

Fonts properes a la companyia catalana han explicat a Europa Press que Moody's deixa de cobrir-los perquè els han rescindit el contracte, tot i que continuaran treballant amb les agències Standard & Poor's (S&P) i Fitch.

A més, aquestes fonts han argumentat que Moody's retira les qualificacions perquè, amb el finalitzament del contracte, només podrà accedir a la informació de domini públic de l'empresa.

Entrant en detall en el comunicat de Moody's, l'agència ha retirat a la companyia catalana de hemoderivats el 'rating' de família corporativa (CFR) de 'B3' i el 'rating' de probabilitat de fallida (PDR) de 'B3-PD'.

Així mateix, s'han suprimit les qualificacions sènior no garantides recolzades per 'Caa2' de Grifols Escrow Issuer; les sènior garantides recolzades per 'B2'; les sènior garantides a terme de B2 de Grifols i les sènior garantides de línies de crèdit bancàries recolzades per 'B2' de Grifols World. Abans de la retirada, la perspectiva era 'estable' per a totes les qualificacions. Moody's ha explicat en el comunicat que ha decidit retirar les qualificacions perquè considera que té informació "insuficient o inadequada" per a mantenir-les.

Moody's va rebaixar el passat 26 de juny el 'rating' de Grifols a 'B3' des de 'B2' pels nivells d'apalancament de la companyia i el seu model de governança, posant fi a la revisió iniciada el passat 5 de març per la menor generació de caixa i el retard en la publicació de les seves comptes auditades.

En el comunicat divulgat aleshores, explicava que la rebaixa a 'B3' reflectia l'elevat apalancament de Grifols -malgrat la reducció de deute esperada per la seva recent venda d'actius- així com la recuperació del flux de caixa lliure més lenta del que s'esperava, el que resultava en mètriques creditícies que estarien en línia amb una qualificació de 'B3' en els pròxims 12 a 18 mesos.

Així mateix, Moody's va argumentar que les consideracions al voltant de la governança van ser també un factor clau en la rebaixa: "En particular, la limitada previsió del rendiment financer, la gestió de riscos de la companyia, un històric de rendiment deficient, una estructura organitzativa complexa i opaca en la qual van mediar transaccions amb parts relacionades [en referència a la relació de Grifols amb Scranton, Haema i BPC], així com la rotació de la direcció".

"Reconeixem que Grifols ha realitzat alguns canvis positius en el seu govern, inclosa la recent separació de la direcció dels accionistes i el nomenament d'un nou conseller delegat; no obstant això, en aquest moment existeix un històric limitat d'operacions de l'empresa després d'aquests canvis", va encabir Moody's.

En paral·lel, al dia següent, el 27 de juny, l'agència Fitch Ratings va revisar la perspectiva de la qualificació creditícia a llarg termini de Grifols, de negativa a estable, i va confirmar el 'rating' en 'B+'. Les accions de Grifols van respondre aleshores a les notícies amb una caiguda borsària d'un 12%, deixant l'acció en 7,97 euros.

Possible OPA

En un pla temporal més recent, Grifols ha culminat aquesta setmana amb una pujada a Borsa del 9,39%, fins situar l'acció en 9,834 euros, després de conèixer-se aquest dilluns passat que la família Grifols està negociant amb el fons Brookfield una possible OPA d'exclusió sobre l'empresa catalana.

En una comunicació remesa a la CNMV, la companyia catalana va explicar que el seu consell d'administració, reunit de manera extraordinària, va rebre el diumenge una sol·licitud a través dels accionistes familiars de Grifols i Brookfield Capital Partners "per permetre l'accés a determinada informació" de l'empresa per dur a terme un procés de 'due diligence' en relació a una possible adquisició d'accions de la firma de hemoderivats.

En el consell es va informar que el propòsit de la transacció seria l'exclusió de cotització de Grifols en cas que l'operació es porti a terme finalment.

De la seva banda, el ministre d'Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, va afirmar dijous passat que el Govern tindrà "quelcom" a dir si es produeix l'Oferta Pública d'Adquisició d'accions (OPA), ja que aquesta oferta "haurà de passar pels canals habituals".

Grifols travessa un any marcat per les acusacions sobre la seva comptabilitat realitzades el passat gener pel fons baixista Gotham City Research, mentre que des de llavors la cotitzada de l'Ibex 35 acumula una depreciació borsàtil de més del 36%.

Creació d'un comitè de seguiment

El consell d'administració de Grifols ha acordat aquest divendres la creació d'un comitè, anomenat 'comitè de la transacció', per fer seguiment a la possible OPA d'exclusió que portarien a terme conjuntament els accionistes familiars i el fons Brookfield.

A més, Grifols ha acordat donar accés al fons Brookfield a determinada informació sota acord de confidencialitat en el marc dels treballs dirigits a la eventual presentació d'una oferta d'adquisició per les accions de la cotitzada a l'Ibex 35.