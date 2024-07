Arriba el Consell de Política Fiscal i Financera, amb el finançament de Catalunya sobre la taula

Una reunió anterior del CPFF. Foto: Moncloa

El Ministeri d'Hisenda ha convocat per dilluns 15 de juliol una reunió del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF). Aquesta trobada inclourà les 15 comunitats autònomes de règim comú per discutir la distribució de l'objectiu de dèficit per al 2025, establert per Espanya amb Brussel·les en un 2,5% del PIB, així com el camí fiscal per al període 2025-2027.

Presidida per la ministra d?Hisenda, María Jesús Montero, la reunió tindrà com a objectiu acordar el repartiment del dèficit del 2,5% entre l?Administració Central, les comunitats i els ajuntaments. Posteriorment, es reunirà la Comissió Nacional dAdministració Local. També es ratificaran els objectius de dèficit i deute per al període 2025-2027.

El Govern va ajustar l'objectiu de dèficit per al proper any des del 2,7% al 2,5% del PIB al Pla d'Estabilitat enviat a Brussel·les a l'abril. Tot i això, encara no s'ha determinat com es repartirà aquest dèficit entre els diferents nivells de l'Administració, ni la via fiscal per al 2026 i el 2027, que haurà de reflectir un dèficit per sota del 3%. Aquest any, les noves regles fiscals de la UE, que exigeixen dèficits menors a aquesta xifra, ja estan en vigor, i Espanya s'ha compromès a complir-les.

A més de la distribució del dèficit i el camí fiscal per als propers tres anys, Hisenda presentarà a les comunitats les darreres dades de lliuraments a compte del model de finançament, recentment aprovats pel Consell de Ministres. Es distribuiran 154.467 milions d'euros entre les regions, en concepte de lliuraments a compte i la liquidació del sistema de finançament autonòmic de l'any 2022, cosa que representa gairebé 20.000 milions més que l'any passat. Montero aprofitarà la reunió per emfatitzar que aquests lliuraments rècord es destinin a enfortir serveis públics com sanitat, educació i dependència.

El repartiment dels objectius de dèficit entre els diferents nivells de l'Administració és un pas necessari perquè, l'endemà, el Consell de Ministres pugui aprovar el sostre de despesa per al proper any i començar l'elaboració dels pressupostos generals de l'Estat de 2025.

Finançament singular per a Catalunya

El Govern busca separar l'actualització dels lliuraments a compte de les negociacions per reformar el model de finançament autonòmic, destacant la intenció d'atorgar un tracte "singular" a Catalunya. Algunes comunitats autònomes han manifestat la intenció d'abordar la revisió del model de finançament autonòmic en aquesta reunió, un tema que requereix acord entre el PSOE i el PP.

La reforma del model és una demanda unànime de totes les comunitats autònomes i el Govern s'ha compromès a dur-la a terme durant aquesta legislatura.

En aquest context, la consellera d'Economia catalana, Natàlia Mas, ha confirmat la seva assistència, després d'anys d'absència de la Generalitat en aquestes trobades. Mas defensarà el finançament singular per a Catalunya, malgrat l'oposició de les autonomies del PP.

Montero, disposada a parlar del tema

María Jesús Montero ha expressat la seva satisfacció per la participació de la consellera catalana i ha reconegut que, tot i que el debat sobre el nou model de finançament no estava a l'ordre del dia, algunes comunitats han sol·licitat incloure'l. Per tant, es debatrà "tot allò que els consellers vulguin comentar a la sessió de dilluns".

La Junta d'Andalusia ha demanat al Govern que presenti "per escrit" i de forma "detallada" una proposta de nou model de finançament per a les comunitats autònomes a la reunió del CPFF. Per al govern andalús, és "intolerable" que mentre el Govern d'Espanya ofereix una hisenda pública "exclusiva" per a Catalunya, es negui a la resta de comunitats, "ja de per si mateix infrafinançades", els recursos que necessiten.