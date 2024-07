El Govern central ajudarà les butxaques dels espanyols rebaixant l'electricitat fins a final d'any

La electricidad no será tan cara. (Foto: Canva Pro)

El Govern ha decidit estendre fins a finals d'any la rebaixa de l'IVA del rebut de la llum al 10%, després d'un increment significatiu del preu de l'electricitat al juny. Aquest canvi afectarà uns 27 milions de contractes a Espanya, proporcionant un alleujament econòmic durant l'estiu, una de les èpoques de més consum energètic.

El juny del 2021, es va establir un límit de 45 euros per MWh per mantenir l'IVA reduït, segons el Reial decret llei de mesures urgents en fiscalitat energètica. Si el preu mitjà mensual del mercat majorista supera aquest llindar, l'IVA es redueix al 10% a la facturació següent. El juny passat, el preu mitjà va arribar a 56,08 euros per MWh, fet que va portar a l'aplicació de l'IVA reduït al juliol, després de quatre mesos amb l'IVA al 21%.

La pujada del preu va ser deguda en gran part a la manca de vent i l'encariment de la generació hidràulica. Tot i que l'energia solar ajuda a reduir preus en certes hores, la capacitat instal·lada no és suficient per satisfer la demanda total.

El Reial decret 8/2023 va establir que l'IVA reduït es mantindria fins al 31 de desembre si el preu mitjà mensual del 'pool' superava els 45 euros. Amb els preus previstos entre 76 i 86 euros del juliol al desembre, s'espera que l'IVA del 10% continuï fins a final d'any.

Aquesta reducció impositiva suposa un estalvi significatiu per als consumidors. Un usuari amb un consum mensual de 190 kWh i una tarifa de 0,14 euros per kWh veurà la factura reduir-se en uns 5 euros al mes, passant de 50,89 euros al juny a 45,84 euros al juliol. Per a les facturacions bimensuals, l'IVA reduït s'aplicarà a l'agost.

Aquesta mesura beneficiarà els 28 milions de petits consumidors a Espanya, tant els de tarifa lliure (19,6 milions) com els de tarifa regulada (8,5 milions).

A finals de l'any passat, el Govern va començar a revertir progressivament les rebaixes fiscals sobre l'electricitat, augmentant l'IVA del 5% al 10% i l'impost especial de l'electricitat del 0,5% al 2,5% el 2024, amb increments previstos fins a assolir el 5,11% al llarg de l'any.

Amb aquestes mesures, el Govern busca alleujar la càrrega econòmica sobre els consumidors, mantenint l'IVA reduït del 10% fins a finals d'any, malgrat els alts preus energètics.