La caiguda de Grifols a l'Ibex 35 d'aquest 15 de juliol

Una seu de Grifols. Foto: Europa Press / Canva Pro

Grifols, que durant els últims mesos ha estat al focus del fons baixista Gotham, s'ha disparat a l'arrencada de la jornada borsària d'aquest dilluns més d'un 2% a l'Ibex 35 i gairebé un 5% les accions de tipus 'B (que cotitzen al Mercat Continu), després d'haver-se conegut divendres passat la negativa de l'agència de qualificació creditícia Moody's cap a la firma catalana.

En concret, Moody's va comunicar el passat divendres 12 de juliol al tancament del mercat que ha retirat els ratings sobre Grifols perquè creu que té informació "insuficient o inadequada" per recolzar el manteniment de les qualificacions, en un context marcat per la possible Oferta Pública de Adquisició d'accions (OPA) d'exclusió que podrien dur a terme conjuntament els accionistes familiars i el fons Brookfield.

En aquest context, les accions de 'classe A' de Grifols han obert la sessió situades en 9,63 euros, fet que suposa un descens del 2,03% respecte al tancament de divendres, mentre que els títols de 'classe B' han iniciat la sessió amb una caiguda del 4,91% (7,65 euros).

A les 9.20 d'aquest matí, la caiguda de les accions tipus 'A' era del 2,28%, mentre que les de tipus 'B' cedien un 4,54%.

Tot i això, fonts properes a la companyia catalana han explicat a Europa Press que Moody's deixa de cobrir-los perquè els han rescindit el contracte, si bé seguiran treballant amb les agències Standard & Poor's (S&P) i Fitch.

Alhora, aquestes fonts han al·legat que Moody's retira les qualificacions perquè, liquidat el contracte, només podrà accedir a la informació de domini públic de l'empresa.

Entrant al detall del comunicat de Moody's, l'agència ha retirat a la companyia catalana d'hemoderivats el ràting de família corporativa (CFR) de 'B3' i la valoració de probabilitat d'incompliment (PDR) de 'B3-PD'.

Addicionalment, s'han vist suprimides les qualificacions sènior no garantides amb el suport de 'Caa2' de Grifols Escrow Issuer; les sènior garantides recolzades per 'B2'; la sènior garantida a termini de B2 de Grifols i les sènior garantides de línies de crèdit bancàries recolzades per 'B2' de Grifols World.

Abans de la retirada, la perspectiva era 'estable' per a totes les qualificacions.

Moody's ha explicat al comunicat que ha decidit retirar les qualificacions perquè creu que té informació "insuficient o inadequada" per recolzar el manteniment de les qualificacions.

Creació del Comitè de la Transacció

El consell d'administració de Grifols va acordar divendres passat la creació d'un comitè, anomenat 'comitè de la transacció', per donar seguiment a la possible OPA d'exclusió que durien a terme conjuntament els accionistes familiars i el fons Brookfield.

En un comunicat enviat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), la companyia catalana ha remarcat que a la reunió s'han abstingut de participar per potencial conflicte d'interès els quatre consellers relacionats amb els accionistes familiars de Grifols, és a dir, Raimon Grifols Roura, Victor Grifols Deu, Albert Grifols Coma-Cros i Tomás Dagá Gelabert.

Grifols ha acordat donar accés al fons Brookfield a una informació determinada sota acord de confidencialitat en el marc dels treballs adreçats a l'eventual presentació d'una oferta d'adquisició per les accions de la cotitzada a l'Ibex 35.

Així mateix, cal destacar que el 'comitè de transacció' ha quedat compost per Iñigo Sánchez-Asiaín Mardones com a president, mentre que Montserrat Muñoz Abellana i Anne Catherine Berner exerciran com a vocals. També en formen part la secretària i vicesecretària del consell d'administració.

D'altra banda, de la reunió mantinguda divendres també va sortir la designació i la contractació de la signatura d'advocats Latham & Watkins LLP com a assessors legals; el representant de la signatura formarà també part del comitè en qualitat d'assessor legal.

Així mateix, s'ha acordat delegar al comitè els treballs per a la contractació d'assessors financers en el context de la possible operació.