El Govern central repartirà 147.000 milions entre les CCAA el 2025

La vicepresidenta primera i ministra d?Hisenda, María Jesús Montero. (Foto: EuropaPress)

La vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero , ha comunicat aquest dilluns als governs autonòmics que rebran el 2025 un total de 147.412 milions d'euros en conceptes de lliurament a compte del sistema de finançament autonòmic, alhora que ha informat que les comunitats comptaran amb més marge fiscal per al període 2025-2027.

Segons fonts del Ministeri d'Hisenda, Montero ha traslladat aquestes dades als governs autonòmics al Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) que se celebra aquest dilluns a la seu ministerial. Es tracta d'un 9,5% més en recursos provinents de l'Estat que les que van rebre el 2024, fet que suposa un "nou rècord" en finançament per a les autonomies.

A més, la vicepresidenta ha comunicat a les CCAA l'objectiu d'estabilitat per al període 2025-2027, que reflecteix un marge fiscal més gran per a les comunitats autònomes. La via vigent fins ara contemplava que les comunitats autònomes hauran de registrar un superàvit del 0,1% el 2025 i el 2026.

En canvi, la nova via d'estabilitat comunicada avui contempla un objectiu de dèficit del -0,1% el 2025, el 2026 i el 2027. Això implica que les comunitats autònomes comptaran amb dues dècimes més de marge fiscal.