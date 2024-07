La proposta sobre la jubilació parcial que la Seguretat Social posa sobre la taula

La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz. (Foto: EuropaPress, Canva Pro)

El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha proposat ampliar de 2 a 3 els anys de possibilitat de bestreta per accedir a la jubilació parcial general, amb alguns condicionants "que contribueixin al manteniment de l'equilibri del sistema", segons han informat des del Departament que dirigeix Elma Saiz.

Aquest dilluns s'ha celebrat una nova reunió de la comissió negociadora en matèria de Seguretat Social, on s'estan dirigint qüestions com la col·laboració de les mútues amb la Seguretat Social, els coeficients reductors en activitats penoses i perilloses que cal establir per anticipar la jubilació, la recuperació del coeficient multiplicador de l'1,5 en treballadors fixos discontinus i la compatibilitat entre la feina i la pensió, entre d'altres.

El Govern creu que està "prop" d'aconseguir un acord amb agents socials sobre pensions i Seguretat Social, tot i que els sindicats han lamentat la falta de "novetats" en la negociació i de propostes escrites per part del Departament que dirigeix Elma Saiz.

"Gràcies a una intensa tasca de negociació els últims dies, s'està molt a prop d'assolir un acord sobre aquests assumptes", han assegurat des del Ministeri. Quant al plantejament per a la jubilació parcial general, s'ha proposat ampliar de 2 a 3 anys per a la possibilitat d'avançament.

A més, com en el cas de la indústria manufacturera, s'ha traslladat la millora de les condicions de treball del rellevista i un nou plantejament més equilibrat i flexible per a l'empresa de la jornada de treball del rellevista i del pensionista.

UGT AVISA: LA "CONTRAPARTIDA" ÉS ACUMULAR 38,5 ANYS DE COTITZACIÓ

Tot i això, des d'UGT han denunciat que la "contrapartida" que han d'assumir els treballadors per a aquesta bestreta de 3 anys és que han d'acumular una cotització de 38 anys i mig. "Sense aquesta carrera de cotització no es podrien acollir les persones a aquesta modalitat de jubilació", ha advertit el sindicat.

En el cas de la jubilació parcial a la indústria manufacturera, s'eleva, segons UGT, el nombre d'anys de cotització per acollir-s'hi, dels 33 als 35 anys, també amb tres anys d'avançament.

Des del Ministeri han assegurat que s'ha realitzat una proposta sobre la regulació de la jubilació parcial que consisteix a prorrogar la regulació especial per als treballadors de la indústria manufacturera amb certs elements de convergència cap al plantejament de la jubilació parcial ordinària, és a dir, fent ajustaments per millorar les condicions de treball del rellevista i dissenyant una regulació més equilibrada i flexible per a l'empresa quant a l'organització de la jornada del rellevista i del pensionista.

ELS SINDICATS LMENTEN LA FALTA DE PROPOSTES ESCRITES

Segons ha traslladat el secretari de Polítiques Públiques i Protecció Social de CCOO, Carlos Bravo, no hi ha grans novetats en la negociació “perquè el Govern no ha portat cap nova proposta a taula”.

"Ha fet una recopilació de les matèries que hem estat abordant les últimes setmanes de forma verbal i ha tingut una resposta per part de tots els interlocutors socials exigint els textos per escrit per poder abordar-ho", ha explicat Bravo en declaracions remeses pel sindicat després de la reunió. En aquesta mateixa línia, la secretària de Política Institucional i Polítiques Territorials de la UGT, Cristina Estévez, han lamentat la manca de documents i propostes escrites. "Són únicament propostes verbals que revesteixen de cert tuf d'improvisació i que no ajuda per a res en aquesta negociació", ha criticat.

Tot i així, des de CCOO asseguren que el Ministeri segueix mantenint la idea d'arribar a un acord abans del final de juliol, encara que els sindicats ho veuen "difícil" si el Departament que dirigeix Elma Saiz no concreta els textos de manera ràpida. "Hi ha qüestions pendents a tots els apartats", ha remarcat Bravo. Govern i agents socials s'han emplaçat dilluns que ve a dos quarts de deu del matí a l'espera, segons els sindicats, que hi hagi propostes per escrit per part del Ministeri.

"Són els textos els que han d'operar a partir d'ara i aquest és l'element que hem reclamat al Govern i que el Govern ha compromès enviar ben aviat, però la realitat és que podent haver-ho enviat els últims dies, avui dia encara no ha passat", ha lamentat Bravo.

A UGT preocupa l'absència de perspectiva de gènere en les dues modalitats de jubilació que s'està negociant i, quant a la jubilació parcial i el contracte de relleu, considera que la proposta del Ministeri és empitjorar el nombre d'anys de cotització que cal per acollir-se a aquest tipus de jubilació.