En quina quantitat es va reduir el deute públic espanyol durant el mes de maig?

La seu del Banc d¿Espanya a Madrid. Foto: Europa Press / Canva Pro

El deute del conjunt de les administracions públiques es va reduir al maig en 4.281 milions d'euros respecte al mes anterior (-0,3%), fins a 1.600.087 milions d'euros, segons les dades publicades aquest dimecres 17 de juliol pel Banc d´Espanya.

Es tracta del segon descens mensual des del desembre del 2023, tot i que el deute encara es manté per sobre dels 1,60 bilions d'euros. Això sí, s'allunya del màxim assolit el mes de març (1,613 bilions).

La caiguda al maig es deu exclusivament al descens del deute de l'Administració Central, ja que tant l'endeutament de les comunitats autònomes com dels ajuntaments ha repuntat lleugerament durant el mes d'abril, alhora que la Seguretat Social s'ha mantingut a la mateixa xifra.

No obstant això, en l'últim any, el deute públic ha crescut un 3,8%, amb 58.460 milions d'euros més, com a conseqüència de les despeses més grans derivades de la crisi de la pandèmia i per la guerra a Ucraïna i la pujada de preus .

En aquest avenç mensual, el Banc d'Espanya no ofereix dades sobre el pes del deute sobre el PIB --mesurat en percentatge trimestralment--, però les últimes dades que va oferir l'organisme apunten que en endeutament es va situar el primer trimestre en el 109% del PIB, per sobre de l?objectiu del Govern per a tot l?any.

Les estimacions de l'Executiu apunten a un camí descendent del deute públic els propers anys, ja que preveu que baixi del 105,1% el 2024 al 103,6% del PIB el 2025, al 101,8% el 2026 i el 2027 estarà per sota del 100%, situant-se al 99,7%.