Aquests són els 4 projectes nous de la Incubadora de Logística 4.0 del CZFB

Foto: CZFB

El Logistics 4.0 Incubator , la primera incubadora d'alta tecnologia d'Espanya dedicada a la indústria 4.0 a l'àmbit de la cadena de valor del sector logístic impulsada pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) , acaba d'incorporar tres nous projectes . Es tracta de Grasshopper Air Mobility, Total Logistiks, Controlt i GRONE Global Logistics , quatre de les startups que van participar a l'Startup Innovation Hub del SIL 2024 . Aquests quatre projectes han estat seleccionats per un jurat expert d'entre les 80 startups participants a la present convocatòria com les iniciatives més innovadores.

Aquest matí el delegat especial de l'Estat al CZFB, Pere Navarro , i la directora general del CZFB, Blanca Sorigué , han donat la benvinguda al Logistics 4.0 Incubator als responsables i fundadors de Grasshopper Air Mobility, Total Logistiks i GRONE Global Logistics. Durant aquest acte, Navarro ha recordat que “el Logistics 4.0 Incubator té com a objectiu prestar serveis al col·lectiu empresarial, científic i tecnològic de diferents sectors associats a la cadena de valor de la logística susceptibles de la indústria 4.0, afegint valor tecnològic tant als productes com als processos” . Navarro ha afegit que “amb la incorporació d'aquestes quatre noves startups, ja hem incubat 46 iniciatives en un any i hem ajudat a projectes, que van començar sent una idea però que tenien dificultats per baixar-les al terreny i materialitzar-les, avui ja siguin una realitat i s'hagin convertit en empreses amb un futur espectacular per endavant” .



Grasshopper Air Mobility, drones per a logística industrial

Grasshopper Air Mobility desenvolupa drones elèctrics eVTOL amb capacitats de vol i conducció autònoma per a la logística industrial. El seu dron insígnia transporta càrregues de fins a 350 kg a una distància de 200 km, integrant-se amb sistemes logístics de la indústria 4.0 mitjançant càrrega i descàrrega autònomes. S'enfoquen a accelerar lliuraments, millorar la sostenibilitat i reduir costos en sectors com ara la manufactura, logística de cadena de fred, suport en àrees remotes i operacions militars. Connecten ports, aeroports, estacions de tren, magatzems, fàbriques, zones industrials i àrees remotes, transformant la logística moderna.



La xarxa de càrregues europea connectada de Total Logistik

Total Logistik vol digitalitzar el món de la logística i ajudar a crear una xarxa millor. Per això connecten les borses de càrregues d'Europa i els sistemes TMS. La xarxa creada ajuda les empreses de logística a treballar de manera encara més eficient, a organitzar la càrrega amb més rapidesa oa utilitzar millor els camions. El despatxador digital d'IA també fa que el treball sigui més predictible i senzill, ja que la càrrega ja es pot suggerir com a càrrega de retorn. El temps estalviat ajuda l'expedidor a treballar de manera més relaxada ia concentrar-se en les tasques principals sense problemes ia concentrar-se encara millor.



Controlt, programari de torre de control per al transport

A ControlT desenvolupen solucions de programari per a processos associats al transport de mercaderies, perquè els seus clients siguin més competitius. Les seves solucions es fonamenten en tres pilars: integració de fonts de dades (GPS, TMS, ERP, Apps, etc); presa de decisions basades en dades; i millora de les comunicacions amb els actors involucrats en el procés. Els seus clients han aconseguit augmentar la taxa de lliuraments efectius, millorar la satisfacció dels seus clients, disminuir els costos associats a la traçabilitat del procés, millorar el compliment dels indicadors del procés, entre d'altres. ControlT és una plataforma SaaS.



GRONE Global Logistics, transport de càrrega “porta a porta”

GRONE Global Logistics és una empresa de transport i logística del grup internacional GRONE, que ofereix serveis de transport de càrrega "porta a porta" a tot el món.

Aquesta empresa s'especialitza en transport aeri de càrrega des d'Àsia a Europa, amb uns 75 vols setmanals. Té infraestructura pròpia i 26 oficines als principals aeroports asiàtics. GRONE transporta càrregues a Europa des de qualsevol lloc del món i troba solucions logístiques amb millors temps de trànsit i millors tarifes.

Per la seva banda, Blanca Sorigué , directora general del CZFB, ha destacat que “el balanç que fem un any després de la posada en marxa del Logistics 4.0 Incubator és molt positiu i ens reafirma a la nostra aposta de comptar amb una plataforma que ofereix serveis de valor afegit al col·lectiu empresarial, científic i tecnològic, per dissenyar productes i processos innovadors que estan transformant la indústria logística cap a un sector més digital, connectat i eficient”. Sorigué ha afegit que “aquesta incubadora també suposa una bona oportunitat per generar talent sènior, ja que tenim 8 iniciatives que han estat impulsades per professionals de més de 50 anys que estan reorientant i diversificant alguns dels subsectors de la logística” .