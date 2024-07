La vertical Talent del BNEW tindrà el suport del BBVA

Francisco Pla, director regional de BBVA, i Blanca Sorigué. Foto: Consorci de la Zona Franca de Barcelona

El Consorci de Zona Franca de Barcelona (CZFB) ha signat un acord amb BBVA, pel qual el banc serà novament patrocinador de BEARTH. Aquesta vegada, recolzarà la vertical Talent de la propera edició de la Barcelona New Economy Week (BNEW), que se celebrarà del 7 al 10 d'octubre del 2024. Aquest conveni reflecteix el compromís de BBVA amb aquest esdeveniment clau per a la nova economia a Espanya , que a l'edició anterior es va consolidar amb la participació de 1.500 startups i una col·laboració internacional del 30%, amb visitants de 103 països.

L'acte de la firma, que s'ha fet avui a les instal·lacions del DFactory Barcelona, va comptar amb la presència de Francisco Pla, director regional de BBVA a Catalunya; Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al CZFB; i Blanca Sorigué, directora general del CZFB i del BNEW.

Francisco Pla va destacar que a BBVA, a més de la innovació, considerem el talent com a clau en l'estratègia de creixement empresarial i en l'avenç cap a una nova economia. Catalunya sempre ha estat un epicentre d'innovació i atracció de talent, ia BBVA tenim clar que la millor manera d'acompanyar els nostres clients i la societat en general és apostar pel millor talent i el més capacitat, amb un model que permet a les persones créixer professionalment i personalment en base a la meritocràcia i en un entorn de confiança i empoderament”.

Per la seva banda, Pere Navarro va agrair al BBVA el seu suport, un any més, a BNEW: “És un plaer tornar a comptar amb BBVA a la propera edició de la Barcelona New Economy Week, un esdeveniment disruptiu i híbrid que reuneix els principals sectors activitat per impulsar la nova economia. Tenim la gran sort de comptar amb partners que ens ajuden a projectar esdeveniments com aquest, per debatre i presentar els reptes, tendències i noves solucions que ofereixen les noves tecnologies als diversos sectors econòmics”.

Finalment, Blanca Sorigué va assegurar que “BNEW és un esdeveniment catalitzador de noves oportunitats i un far de coneixement als sectors econòmics on les noves tecnologies estan tenint un paper fonamental per impulsar, redefinir i transformar les seves solucions i innovacions, tant per part de les empreses del sector com de la societat en general. Comptar amb partners que ens ajudin a generar noves sinergies sempre és benvingut”.