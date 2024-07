El BCE manté els tipus d'interès al 4,25%

Christine Lagarde, presidenta del Banc Central Europeu. Foto: EuropaPress

El Consell de Govern del Banc Central Europeu (BCE) ha decidit aquest dijous mantenir sense canvis els tipus d'interès, de manera que la taxa de referència per a les seves operacions de refinançament continuarà al 4,25%, la taxa de dipòsit al 3 ,75% i la de la facilitat de préstec al 4,50%.

D'aquesta manera, tal com descomptava el consens d'analistes, el BCE fa una pausa en l'ajust dels tipus que va iniciar a la reunió del mes de juny passat, quan va rebaixar el preu dels diners de 25 punts bàsics.

En un comunicat, la institució ha subratllat que la informació més recent dóna suport, en línies generals, a l'anterior valoració del Consell de Govern sobre les perspectives d'inflació a mitjà termini. En aquest sentit, ha apuntat que, si bé alguns indicadors de la inflació subjacent van augmentar al maig a causa de factors transitoris, la majoria s'han mantingut estables o han baixat al juny. Així mateix, en línia amb allò que s'esperava, el BCE assenyala que l'impacte inflacionista de l'elevat creixement dels salaris s'ha vist absorbit pels beneficis.

"La política monetària manté unes condicions de finançament restrictives", sosté el BCE. Alhora, les pressions inflacionistes internes continuen sent intenses, la inflació dels serveis és elevada i és probable que la inflació general continuï per sobre de l'objectiu fins ben avançat el proper any.

D'aquesta manera, l'institut emissor ha assegurat que el Consell de Govern té la determinació d'assegurar que la inflació es torni a situar aviat al seu objectiu del 2% a mitjà termini, i mantindrà els tipus d'interès oficials en nivells prou restrictius durant el temps que sigui necessari per assolir aquest objectiu.

A aquest efecte, el Consell de Govern continuarà aplicant un enfocament dependent de les dades, en què les decisions s'adoptaran a cada reunió, per determinar el nivell de restricció i la seva durada apropiades. En particular, el BCE ha emfatitzat que les seves decisions sobre els tipus d'interès es basaran en la valoració de les perspectives d'inflació tenint en compte les noves dades econòmiques i financeres, la dinàmica de la inflació subjacent i la intensitat de la transmissió de la política. monetària, sense comprometre's per endavant amb cap senda concreta de tipus.

La decisió sobre els tipus d'interès del BCE arriba un dia després que Eurostat confirmés que la taxa d'inflació de la zona euro es va situar al juny al 2,5% interanual, una dècima per sota de la pujada dels preus observada a maig, encara que l'encariment dels serveis es va mantenir estable al 4,1%, així com la lectura del 2,9% de la taxa d'inflació subjacent.