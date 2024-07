Iberdrola col·laborarà en un projecte per a persones amb discapacitat intel·lectual

Foto: Iberdrola

Iberdrola ha posat en marxa, a través dels seus Serveis Jurídics i Fiscals i al costat del despatx d'advocats Broseta, un acord de col·laboració per a activitats pro bono amb la Fundació Adecco i la Fundació Prodis per reduir les barreres d'accés al mercat laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual.

Aquesta col·laboració s'emmarca en el projecte Construyendo Juntos, un programa de caràcter multidisciplinar pel qual els professionals jurídics de la companyia, en col·laboració amb més de 10 despatxos d'advocats, presten serveis formatius i d'assessorament jurídic i fiscal de més qualitat a entitats sense ànim de lucre.

A la firma, que ha tingut lloc a les oficines d'Iberdrola a València, hi han assistit Santiago Martínez Garrido, secretari general i del Consell d'Iberdrola; Rosa Vidal Monferrer, sòcia directora de Broseta; Valle Oñate Dancausa, directora general de Prodis i Arancha Jiménez Ceballos, directora d'Estratègia, Fundraising i Desenvolupament de la Fundació Adecco.

Per al secretari general d'Iberdrola gràcies a aquest acord “els professionals jurídics de Broseta i Iberdrola pretenen que el coneixement jurídic transmès a través d'aquesta aliança actuï de palanca de reducció de desigualtats ia favor de la inclusió laboral de les persones amb discapacitat, i l'acompanyament informat tant dels seus familiars com de les entitats que els donen suport”.

Segons la sòcia directora de Broseta aquesta aliança “suposa una molt interessant oportunitat de treball pro bo, pràctica amb què Broseta se sent molt compromesa, així com una satisfacció en desenvolupar-se juntament amb Iberdrola, un dels clients de referència del despatx, i amb la Fundació Prodis i la Fundació Adecco, amb les quals col·laborem habitualment en diferents iniciatives pro bono”.

La directora general de Fundació Prodis ha destacat la importància d'aquest tipus d'aliances, “clau per a entitats com Prodis, que ens permet seguir recolzant les persones amb discapacitat i les seves famílies, que moltes vegades es troben desinformades. Afavorir una comunicació clara, senzilla i fiable de la mà d'experts com són els serveis jurídics d'Iberdrola i el despatx Broseta és una oportunitat immensa, que facilitarà, sens dubte, l'accés al mercat laboral dels nostres usuaris”.

Per part seva, la directora d'estratègia de la Fundació Adecco ha ressaltat estar “profundament agraïts als equips jurídics d'Iberdrola i Broseta, que d'una manera tan generosa posen el seu coneixement al servei de les persones que més ho necessiten. Mitjançant aquesta col·laboració donarem resposta a una de les grans barreres que tradicionalment han frenat l'accés a l'ocupació de les persones amb discapacitat intel·lectual: el desconeixement del marc legal, que dispara les pors tant de si mateixes com de les seves famílies”.

“Després de 25 anys treballant per la inclusió, podem constatar que quan una persona amb discapacitat intel·lectual coneix i comprèn els seus drets laborals, afronta el procés de recerca de feina amb una confiança molt més gran, sabent que disposa dels recursos necessaris per afrontar els desafiaments i /o dificultats que poden sorgir. De la mateixa manera, la capacitació de les famílies, les entitats i, en general, dels que acompanyen les persones amb discapacitat intel·lectual, és també decisiva per recolzar i guiar, garantint que les persones amb discapacitat poden desenvolupar una carrera professional justa i sostenible en el temps”, ha afegit la representant de la Fundació Adecco.

Un repte de grans dimensions

Les persones amb discapacitat intel·lectual segueixen afrontant grans obstacles per trobar feina, tal com avalen les últimes xifres oficials. En concret, la seva taxa d'activitat o participació laboral (36,4%) és 41,4 punts percentuals inferior a la de la resta de la població –el 63,6% de les persones amb discapacitat intel·lectual en edat laboral no té feina ni ho cerca-.

Així mateix, la taxa d'ocupació és un altre dels grans indicadors que dóna compte d'aquesta desigualtat: només un 23,8% de les persones amb discapacitat intel·lectual estan treballant, un percentatge que dista en 27,3 punts de la mitjana nacional.

Coneixement jurídic: clau per a la inclusió laboral

Darrere d'aquestes xifres hi ha barreres estructurals que dificulten l'accés a l'ocupació de les persones amb discapacitat: prejudicis, sobreprotecció, manca d'experiències prèvies i un desconeixement generalitzat que frena el procés d'inclusió . En aquest sentit, la formació a l'àrea jurídica resulta fonamental, no només per protegir i garantir els drets de les persones amb discapacitat intel·lectual, sinó també de cara a obrir-los les portes del mercat laboral, proporcionant-los les eines necessàries per accedir a oportunitats i desenvolupar carreres professionals sostenibles.

A més, també és important dotar de coneixements jurídics específics les entitats i persones que acompanyen les persones amb discapacitat intel·lectual al seu itinerari laboral, de manera que puguin servir de guia i suport en els aspectes legals més rellevants.

L'aliança té la finalitat de transmetre a les persones amb discapacitat intel·lectual, les famílies i les entitats que les acompanyen, el coneixement jurídic necessari per abordar amb diligència l'accés a l'ocupació, que els permeti prendre decisions informades i preveure situacions d'abús i/o discriminació.