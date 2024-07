CaixaBank, guardonada als Premis a l'Excel·lència d'Euromoney

José Ignacio Goirigolzarri, president de CaixaBank, i Gonzalo Gortázar, conseller delegat de l?entitat. Foto: CaixaBank

CaixaBank ha reafirmat el seu lideratge al mercat espanyol en rebre tres guardons als premis Awards for Excellence atorgats per la revista britànica Euromoney . Aquests premis, concedits anualment després d'un exhaustiu procés de recerca i anàlisi de dades, reconeixen l' excel·lència al sector financer .

El 2024, CaixaBank ha estat distingit amb el premi a ' Millor Banc a Espanya ' per quart any consecutiu i novena vegada en els últims 13 anys. A més, l'entitat ha estat guardonada com a ' Millor Banc a ESG a Espanya' i 'Millor Banc Digital a Espanya '.

El jurat ha seleccionat CaixaBank per la seva destacada posició als serveis bancaris a Espanya, així com pel seu lideratge en innovació i sostenibilitat.

Innovació i sostenibilitat

Aquests reconeixements subratllen que CaixaBank, a més de ser l'entitat bancària líder per quota de mercat a Espanya, també és un referent europeu en digitalització i sostenibilitat. El 2023, CaixaBank va ser l'entitat líder en finançament sostenible a Europa i el 2024 ha rebut diversos premis per la tasca pionera en el disseny de productes i serveis bancaris.

El president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri , ha assenyalat que “aquests reconeixements reforcen les línies estratègiques de CaixaBank i el principal valor de l'entitat: la nostra manera d'entendre el negoci des d'una manera molt diferencial de fer banca, molt inclusiva i propera a les famílies ia les empreses”.

Una oficina de CaixaBank. Foto: CaixaBank

Goirigolzarri també va destacar que el continu èxit de CaixaBank en rebre aquests premis reflecteix “el compromís de totes i cadascuna de les persones que conformen el gran equip de CaixaBank, un factor clau que diferencia les entitats excel·lents de les que no ho són, i una part fonamental del creixement del banc fins a la seva actual posició de lideratge a Espanya”.

Per part seva, el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar , va expressar la seva satisfacció pels premis rebuts, assegurant que “CaixaBank compta amb un model de negoci sòlid que li ha permès erigir-se com el banc de referència a Espanya i afrontar els desafiaments del futur des d'una posició envejable”.

Gortázar va afegir que “estem vivint una revolució tecnològica i digital que està transformant la nostra manera de relacionar-nos i de fer les coses, ia CaixaBank estem preparats per adaptar-nos a aquests nous temps, liderar-los i contribuir a l'avenç de la societat en conjunt”.

Adaptar el model d'atenció del banc a les preferències dels clients i de la societat i impulsar el finançament sostenible han estat pilars fonamentals al Pla Estratègic 2022-2024 de CaixaBank. Aquests premis són un colofó a un full de ruta que continuarà evolucionant en els propers anys.