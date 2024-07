Veolia, Criteria i l'AMB proposen Miquel Roca com a president del Consell d'Aigües de Barcelona

Miquel Roca Junyent. Foto: EuropaPress

Veolia, Criteria i l'AMB han acordat proposar el nomenament de Miquel Roca Junyent com a president del Consell d'Administració d' Aigües de Barcelona.

Aigües de Barcelona ha estat un exemple d'èxit en la col·laboració entre el sector públic i el privat, treballant incansablement per establir una base sòlida que permeti millorar, ampliar i innovar en la prestació del servei de subministrament d'aigua.

Amb un enfocament clar en l'excel·lència operativa i la innovació, l'empresa ha enfrontat amb eficàcia els desafiaments derivats de l'actual episodi de sequera i ha promogut les inversions necessàries per assegurar la resiliència del servei.

El Consell d'Administració d'Aigües de Barcelona, a la reunió del 8 de maig passat, va reiterar el compromís de continuar executant totes les accions necessàries per garantir la sostenibilitat i la resiliència del cicle integral de l'aigua a l'àmbit metropolità. En aquest sentit, el nomenament de Miquel Roca Junyent es presenta com un pas estratègic per consolidar aquest objectiu.

L'empresa ha manifestat la voluntat de donar suport a aquest model, destacant la consistència i eficàcia de la col·laboració publicoprivada en benefici de l'interès públic.

A més, s'ha subratllat el compromís amb l'estabilitat laboral i la cohesió organitzativa, així com amb els valors que han consolidat Aigües de Barcelona com un actor clau a l'economia local i metropolitana, amb un fort compromís social.