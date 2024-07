El increïble creixement de l'empresa de la dona de Felipe González | Europa Press

Mar García-Baquero, coneguda per ser l'esposa de Felipe González, expresident del Govern d'Espanya, també és una destacada empresària que ha aconseguit un notable èxit en el sector de la producció de formatges. El 2023, Mar va ser reconeguda com una de les 100 dones més riques d'Espanya, ocupant la posició 27 a la llista Forbes amb una riquesa estimada en 390 milions d'euros. Aquest increment de gairebé 65 milions d'euros des de 2022 destaca la seva capacitat per gestionar i expandir la seva empresa familiar, Lácteas García Baquero S.A.

Lácteas García Baquero S.A. és una empresa productora de formatges amb seu a Alcázar de San Juan, Ciudad Real, Espanya. La companyia va ser fundada el 1962 per Hersilio García-Baquero i el seu germà Herminio, i actualment està dirigida per Mar García-Baquero i el seu germà Miguel Ángel García-Baquero.

Al llarg dels anys, Lácteas García Baquero ha aconseguit consolidar-se com la primera productora de formatges a Espanya i la tercera a Europa. La seva facturació el 2022 va assolir aproximadament els 400 milions d'euros, reflectint un creixement significatiu en comparació amb els 115 milions d'euros registrats fa dues dècades.

La història de l'empresa va començar modestament, amb només deu vaques i una producció diària de set formatges. No obstant això, la implementació de sistemes de producció automatitzada als anys 70 va marcar un punt d'inflexió en el seu desenvolupament. Als anys 90, la companyia va experimentar una expansió significativa recolzada financera pel fons Mercapital.

Actualment, Lácteas García Baquero compta amb un catàleg de 350 referències de formatges i exporta els seus productes a 60 països d'Europa, Àsia i Amèrica Llatina. Aquest creixement sostingut ha contribuït a l'increment d'ingressos de l'empresa, consolidant-la com una de les líders del sector.

Malgrat la seva notable posició econòmica i empresarial, Mar ha mantingut una vida allunyada dels focus, essent vista principalment en actes públics acompanyant el seu marit. No obstant això, el seu nom també ha aparegut als Papers de Panamà. El 2004, Mar va estar involucrada en una empresa de construcció de vaixells de vela i en la creació d'una societat registrada a Niue, a més d'una compte bancària a Suïssa. El compte va ser tancat el 2006 i la societat va desaparèixer el 2008, però aquests esdeveniments no han enfosquit la seva reputació empresarial ni el seu èxit continu en el mercat dels formatges.