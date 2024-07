El preu de la llum continua baixant i cau un 40% aquest diumenge, fins als 30,4 euros/MWh

El preu mitjà diari del mercat majorista elèctric, el conegut 'pool', per a aquest diumenge baixarà un 40% respecte a aquest dissabte, situant-se en els 30,4 euros per megawatt hora (MWh) després que dijous el preu hagués escalat fins als 100 euros.

Concretament, la mitjana per a la jornada de diumenge del 'pool' serà de 30,4 euros/MWh, amb un màxim de 95,44 euros/MWh, entre les 22.00 i les 23.00 hores, i un mínim negatiu de 0,25 euros/MWh, entre les 14.00 i les 15.00 hores, segons les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE) recollides per Europa Press. De fet, l'energia costarà 0 euros/MWh, i fins i tot a preus negatius, entre les 9.00 i les 20.00 hores.

La setmana, marcada per la primera onada de calor de l'estiu, va provocar una escalada que va fer que el preu de la llum es situés dijous i divendres al voltant dels 100 euros, si bé l'arribada del cap de setmana -en què baixa el consum- i el descens de les temperatures han propiciat l'abaratiment de la matèria primera.

Cal destacar que el preu del mercat majorista va superar aquest passat dijous la cota dels 100 euros/MWh per primera vegada des del passat 9 de gener, quan va registrar els 113,83 euros/MWh.

L'onada de calor, la primera amb intensitat d'aquest estiu, ha deixat així uns preus especialment alts per a aquesta setmana, tenint en compte el comportament del mercat elèctric aquest 2024, en què a l'abril es van registrar els primers preus negatius de la història en el 'pool' a causa de la presència majoritària de les renovables -solar, eòlica i hidroelèctrica- en la generació, que han provocat en molts moments un desplomament dels preus.

Concretament, abril es va tancar com el mes amb el preu de l'electricitat més baix de la història des que es posés en marxa el mercat majorista, amb una mitjana de 13,67 euros/MWh.

En el que portem de juliol, el preu diari del mercat majorista s'ha situat en els 63,68 euros per megawatt hora (MWh), un 13,5% més alt que el mes passat.

Així, s'ha mantingut la tendència alcista iniciada al juny, després d'una primavera amb preus extraordinàriament baixos, però ralentitzada per l'impacte fotovoltaic.

Segons van destacar els analistes del Grup ASE, es tracta d'un increment molt moderat perquè en les hores centrals del dia els preus han descendit un 24% respecte al juny.

Concretament, la fotovoltaica ha produït el 26% de l'electricitat, liderant el 'mix' de generació, cobrint fins al 50% de la demanda en les hores centrals del dia i enfonsant així el preu en les hores solars, suavitzant la tendència alcista dels preus.

No obstant això, els analistes de la consultora van advertir que les prediccions climatològiques per a final de mes indiquen que la generació eòlica es moderarà i se situarà per sota de la seva mitjana, alhora que es registrarà una forta pujada de les temperatures que elevaran la demanda un 6% i provocaran un repunt en els preus de l'electricitat.

Aquest augment en el 'pool' afectarà els clients del mercat regulat elèctric o PVPC, que es veuen impactats per aquestes oscil·lacions de preus diaris.

Cal recordar que el 'pool' no representa exactament l'import final en el preu de la llum per a un consumidor acollit a la tarifa regulada, ja que amb l'entrada del 2024 es va adoptar un nou mètode de càlcul del PVPC, que incorpora una cistella de preus a mitjà i llarg termini per evitar les fortes oscil·lacions, sense perdre les referències de preus a curt termini que fomenten l'estalvi i el consum eficient.

D'aquesta manera, la proporció de vinculació amb el preu del 'pool' es reduirà progressivament, per incorporar les referències dels mercats de futurs, de manera que aquests representin el 25% el 2024, el 40% el 2025 i el 55% a partir del 2026.