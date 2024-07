Catalunya, entre les CCAA que més rep per persona del sistema de finançament: 168 euros per càpita més que Madrid

Pere Aragonès, en arxiu | Europa Press

Catalunya va ser la tercera comunitat autònoma que més diners va rebre el 2021 per persona ajustada del sistema de finançament autonòmic, fins als 3.286,38 euros per habitant, mentre que Madrid es troba en la novena posició d'aquest 'rànquing' amb 3.118,54 per persona ajustada, segons es desprèn de les dades recollides a l'Informe de les Comunitats Autònomes de l'Observatori de Dret Públic de Barcelona.

En ple debat per un possible finançament singular a Catalunya, l'Observatori de Dret Públic de Barcelona va donar a conèixer un informe recollit per Europa Press en el qual, entre altres coses, es desgrana per comunitats autònomes el finançament total per persona ajustada.

La població ajustada, que és un dels criteris que està sobre la taula per a la reforma del sistema de finançament autonòmic, es refereix a la població en un territori ponderat per les seves necessitats, definides segons determinats criteris com població envellida o la dispersió de la població, entre d'altres, segons explica l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF).

Basat en aquest informe de l'Observatori de Dret Públic de Barcelona, Cantàbria i La Rioja són les comunitats autònomes que més reben per persona ajustada i darrere seu se situa Catalunya, que en finançament total va ingressar 24.895 milions d'euros (uns 3.286 euros per persona ajustada).

Per la seva part, la Comunitat de Madrid, similar a Catalunya pel que fa a població i PIB, és la novena regió en aquest 'rànquing'. El 2021, va rebre un finançament total de 20.358,80 milions d'euros, el que suposa uns 3.118 euros per persona ajustada.

Precisament, el debat sobre la reforma del finançament autonòmic porta diverses setmanes a la palestra pel plantejament de les formacions independentistes d'un finançament singular per a Catalunya, cosa que ha portat fins i tot al Govern a buscar fórmules per contentar ERC.

En aquest context, ERC insisteix en una proposta de finançament singular, que va portar fins i tot al Consell de Política Fiscal i Financera d'aquesta setmana, que passa per un model similar al del País Basc i Navarra, amb plena sobirania fiscal.

Tanmateix, des del Govern de Sánchez han admès que en les seves converses amb ERC està sobre la taula la possibilitat de crear un consorci tributari entre l'Estat i la Generalitat al qual se li encarregaria la tasca de recaptar el cent per cent dels impostos a Catalunya.

Això sí, el Govern mostra dubtes que els republicans acabin acceptant un consorci tributari com a condició per donar suport a la investidura del líder del PSC, Salvador Illa, com a nou president de la Generalitat catalana, segons afirmen fonts governamentals.

En qualsevol cas, les dades que ofereix l'Informe de les Comunitats Autònomes sobre el finançament per persona ajustada situen una mitjana regional de 3.059 euros.

Per sobre estan Extremadura (3.268,39 euros); Astúries (3.175,38 euros); Castella i Lleó (3.148,36 euros); Aragó (3.142,60 euros); Galícia (3.137,34 euros) i Madrid (3.118,54 euros), mentre que per sota se situen Balears (3.045,10 euros); Canàries (2.909,62 euros); Andalusia (2.865,95 euros); Castella-la Manxa (2.850,87 euros); Comunitat Valenciana (2.841,81 euros) i Múrcia (2.779,63 euros).