Natàlia Mas confirma la condonació de 15.000 milions del FLA a Catalunya

Foto: EuropaPress, CanvaPro

La consellera d'Economia en funcions de la Generalitat, Natàlia Mas , ha anunciat aquest dilluns que la condonació de 15.000 milions del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) "es farà efectiva els propers mesos".

Ho ha dit en roda de premsa al districte administratiu de la Generalitat acompanyada de la consellera de Territori en funcions, Ester Capella, després de participar al XIV ple de la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat (Cmaef) amb els secretaris d'Estat d'Hisenda i Política Territorial Jesús Gascón i Arcadi Espanya.

"L'acord de cancel·lació de 15.000 milions d'euros del deute de la Generalitat amb l'Estat es farà efectiu els propers mesos. En tenim garantia", ha explicat Mas, després d'afegir que estan treballant en els detalls tècnics.

La condonació de part de l'FLA era una de les qüestions que contemplava l'acord entre el PSOE i ERC per a la investidura de Pedro Sánchez, que també incloïa la Llei d'Amnistia, la continuïtat de la taula de negociació i el traspàs integral de Rodalies: aquest dilluns també s'ha acordat el pagament de 1.058 milions d'euros anuals entre aquest any i el 2026 per finançar el servei.

Segons Mas, les agències de ràting ja han incorporat la condonació dels 15.000 milions del FLA, una qüestió que anirà per una via diferent de la Cmaef.

Per tant, aquest acord manté la bona sintonia entre els socialistes i els republicans, cosa que podria traduir-se properament a la investidura del líder del PSC a Catalunya, Salvador Illa, cosa que voldrien deixar liquidat abans de finalitzar el mes de juliol.

GARANTIES DE COMPLIMENT

En preguntar-li si serà una realitat abans d'una possible investidura, la consellera ha assegurat que requeriran garanties de compliment de totes les qüestions: “Tot es materialitzarà, sinó de forma immediata, les properes setmanes o mesos. En tots els àmbits s'està treballant ".

"No deixarem que res quedi a l'aire. El PSOE es mou quan està forçat a fer-ho. Hem estat clars en el compliment dels acords previs. En tots els àmbits tindrem garanties de compliment en un calendari raonable de temps", ha afegit.