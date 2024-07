El preu del lloguer 'trenca' la barrera dels 1.000 euros de mitjana a Espanya

Foto: Europa Press / Canva Pro

L'article 47 de la Constitució Espanyola declara que tots els ciutadans tenen dret a gaudir d'un habitatge digne i adequat i atribueix als poders públics l'obligació de promoure les condicions necessàries i establir les normes pertinents per fer efectiu aquest dret.

Tot i això, el passat dilluns 22 de juliol es va conèixer que, per primera vegada, el preu del lloguer ha pujat un 9% i arriba a màxims al juny, fins als 12,65 euros per metre quadrat (segons dades de Fotocasa), que ha precisat que un habitatge de 80 metres quadrats costa ja 1.012 euros al mes.

"Per primera vegada a la història, el preu del lloguer ja sobrepassa la barrera tàcita dels 1.000 euros mensuals", explica la directora d'estudis i portaveu de la immobiliària, María Matos, que assenyala la contracció de l'oferta com a principal causant de l'augment de preus.

Davant d'aquesta situació, els ciutadans amb un sou mitjà (2.099 euros, segons Fotocasa) han de dedicar un 48% de la seva nòmina a pagar el lloguer, una xifra que arriba al 61% entre els joves, col·lectiu que fa mitjana salaris de 1.638 euros.

"Un inquilí no havia hagut de fer front mai a un preu tan alt per arrendar un habitatge", afegeix Matos, que assegura que actualment l'accés a l'habitatge està en "unes xifres molt allunyades del recomanat pels organismes de control oficials.

Ciutats i comunitats: les més cares i les més barates

Si el focus es posa a les capitals de província espanyoles, s'aprecia que Barcelona és la ciutat d'Espanya més cara per llogar un habitatge. De fet, arrendar un habitatge de 80 metres quadrats costa de mitjana 1.775 euros al mes, seguit de Madrid (1.682).

De fet, Barcelona i Madrid són les úniques ciutats que superen els 20 euros per metre quadrat. En concret, a Barcelona el preu per metre quadrat és de 22,19 i a la ciutat de Madrid és de 21,03.

En tercera posició, Sant Sebastià, on llogar un habitatge té un preu mitjà de 1.559 euros al mes, ja que el preu per metre quadrat és de 19,49 euros per metre quadrat.

Per comunitats, el preu del lloguer per metre quadrat més car es troba a la Comunitat de Madrid, amb 19,71 euros, fet que suposa una pujada interanual del 18%; seguida de les Illes Balears, amb 18,09 euros (+5,4%); i Catalunya, amb 17,26 euros (+8,3%).

En canvi, els preus de lloguers més barats es troben a Extremadura, amb 6,92 euros per metre quadrat (un +8,8% interanual), i a Castella-la Manxa, amb 7,07 euros (+14,6% ).