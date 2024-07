El DFactory Barcelona incorpora Tetravol a l'ecosistema d'indústria 4.0

Foto: CZFB

El DFactory Barcelona , l'ecosistema d'indústria 4.0 de referència internacional impulsat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) segueix consolidant el seu creixement i impuls a la innovació amb la recent incorporació de l'empresa Tetravol a les seves instal·lacions.

Tetravol, fundada el 1998, és una empresa especialitzada en desenvolupament d'aplicacions de Realitat Virtual i Augmentada , experiències digitals immersives i interactives, proporcionant solucions completes que van des del concepte i el disseny fins al desenvolupament i suport. Des de la seva fundació amb seu central a Espanya, Tetravol s'ha consolidat com a líder en el seu camp a nivell internacional, havent desenvolupat projectes als Estats Units, França, Emirats Àrabs, la República Dominicana i la Xina, entre d'altres.

Els productes i serveis de Tetravol abasten des de solucions de realitat virtual per a la planificació urbana i arquitectònica fins a aplicacions de VR per al sector educatiu i empresarial, passant per Hologrames, configuradors de producte interactius, simuladors de Realitat Virtual per a la formació i entreteniment, Fotogrametria i Bessons Digitals, aplicacions Web3 amb Realitat Estesa, Gamificació i Desenvolupament de Metaversos. Les seves col·laboracions amb els principals proveïdors de programari i sistemes d'automatització permeten brindar solucions integrals, adaptades a les necessitats i reptes de cada usuari.

Els darrers treballs realitzats per Tetravol inclouen el desenvolupament d'un sistema de Realitat Augmentada per a assistència a la rehabilitació de la Casa Batlló d'Antoni Gaudí, un web 3D per a la formació i conscienciació sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible per a la Universitat de Barcelona, un simulador per a aviónica sobre el funcionament dels motors Turbofan i l'experiència interactiva de Realitat Augmentada Aqua Protectors, instal·lada recentment a l'Aquàrium de Barcelona.

El delegat especial de l'Estat al CZFB, Pere Navarro , ha destacat que "celebrem la incorporació d'una empresa mundial tan única com Tetravol a l'ecosistema del DFactory Barcelona. El nostre objectiu és seguir fomentant la col·laboració entre les empreses, la innovació oberta, i la disrupció tecnològica gràcies al talent especialitzat, per això l'arribada d'empreses tan capdavanteres com Tetravol és clau”.

Per la seva banda, el president de la companyia, Héctor Zapata , ha afirmat que formar part de l'ecosistema del DFactory Barcelona “no només implica impulsar l'ús de la realitat virtual per enfrontar els desafiaments de la indústria, sinó també explorar nous sectors i solucions a un món cada cop més digitalitzat. DFactory és un ecosistema de projectes multidisciplinaris, una font de solucions i exploració de nous horitzons. Tetravol en vol formar part, ser-hi present, establir sinergies i posar a disposició de totes les companyies les seves solucions i coneixement en realitat virtual, metavers i arquitectura digital”.

Un ecosistema en constant creixement

El DFactory Barcelona segueix complint l' objectiu de convertir-se en la fàbrica del futur , fomentant i desenvolupant la indústria 4.0, el nou talent i les noves tecnologies i les inversions, en un espai inigualable. En aquest entorn, tecnologies com la impressió 3D, robòtica, ciberseguretat i blockchain, intel·ligència artificial o sensòrica donen lloc a una nova manera de produir, molt més sostenible, generant sinergies entre empreses i brindat la possibilitat d'establir aliances amb la resta de les organitzacions presents a l'edifici.

És un projecte alineat amb els objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides, que facilita la digitalització de la indústria com a palanca clau per a la transició ecològica i potencia l'economia circular adoptant nous sistemes productius i de manufactura avançada sostenibles.

Actualment l'ecosistema compta amb unes instal·lacions de 17.000m2 en quatre plantes, on ja s'han instal·lat més de 30 companyies i on treballen al voltant de 500 persones, unes xifres que avalen el 85% d'ocupació. A més, es preveu que durant l'exercici d'aquest any es projecti la segona fase de l'emblemàtic edifici, un impuls que li permetrà assolir en els propers anys prop de 80.000 m2 més, per la qual cosa comptarà amb gairebé 100.000 m2. Amb això, es preveu que en total treballin 1.500 persones de manera directa i 5.000 de forma indirecta.