La dràstica reducció de temps que Catalunya ha aconseguit a l'accés a la jubilació

La Conselleria de Drets Socials de la Generalitat ha aplicat durant l'últim any diverses millores en l'àmbit dels ajuts socials per agilitzar-ne la gestió, de manera que la resolució d'expedients de pensions no contributives (PNC) per jubilació ha passat de 417 a 23 dies.

El Consell Executiu, reunit aquest dimarts, ha analitzat un informe que fa balanç dels principals avenços en aquest àmbit, que afecten la PNC i la prestació complementària, la prestació per naixement o adopció d'un nen, els ajuts socials per atendre necessitats bàsiques , així com els títols de família nombrosa i monoparental, informa en un comunicat.

La PNC és una prestació econòmica que la Seguretat Social destina a persones grans o amb discapacitat que no han cotitzat a la Seguretat Social o no han complert requisits mínims per accedir a una pensió contributiva.

A Catalunya perceben aquesta prestació 65.714 persones (40.113 per jubilació i 25.601 per invalidesa) amb una despesa el 30 de juny de 246 milions d'euros.

Per optimitzar-ne la gestió, el Departament de Drets Socials va implementar el gener del 2023 un pla de millora que "ha permès regularitzar aquest any els expedients pendents i reduir significativament el temps de resolució".

"Un dels impactes més rellevants de la implementació d'aquest pla ha estat la reducció en el termini de resolució d'expedients", informa el Govern, que destaca el cas de les PNC de jubilació, que han passat d'una mitjana de 417 dies 2021 a 23 dies el 2024.

Pel que fa a les PNC per invalidesa , el pla ha aconseguit reduir dels 184 dies (2021) als 69 (2024).

Pel que fa a la resolució d'expedients , el 2023, abans de la posada en marxa del pla, n'hi havia 2.148 en proposta de resolució i actualment aquesta xifra és de 154 expedients.

"Amb l'automatització de processos, s'ha aconseguit doblar el nombre de resolucions de PNC de jubilació", destaca la Generalitat, ja que, actualment, al 25% d'aquestes sol·licituds, el ciutadà rep automàticament si té aprovada o no la prestació, mentre que el gener del 2023 era així en un 12% dels casos.

Quant a prestació complementària a la PNC, que abona la Generalitat a les persones que no es poden incorporar al món del treball, el percentatge d'expedients resolts gairebé s'ha duplicat, passant d'un 48,60% del gener del 2023 al 82 ,15% al juny de 2024.

El percentatge de resolucions de la prestació per naixement, adopció, tutela i acolliment també ha experimentat un augment de 13 punts respecte a l'any passat, situant-se ara en el 94,95%.

En aquesta prestació s'ha aconseguit també el 40% de les resolucions automàtiques, "gràcies en bona part a la inversió en sistemes d'informació feta pel Departament de Drets Socials".

VULNERABILITAT

Pel que fa a l'ajut que reben les famílies en situació de vulnerabilitat, el juny del 2024 s'han resolt el 89,66% dels expedients, incrementant un 74,19% des del gener del 2023.

Les millores han permès reduir també el temps de resolució per als expedients de famílies monoparentals o nombroses que no requereixen resposta a requeriments, ja que ha passat d'una mitjana de 5 a 6 mesos fa dos anys a un mes actualment.

En aquests títols també s'han digitalitzat formularis, simplificat el procés per aportar la documentació, s'ha millorat la connectivitat i s'han automatitzat els certificats.

Una altra millora ha estat la incorporació dels títols de família nombrosa i monoparental a 'La meva Cartera', el moneder digital de la Generalitat que permet a les famílies nombroses i monoparentals descarregar-se el carnet als dispositius mòbils, millorant-ne la disponibilitat i reduint-ne el termini de lliurament, ja que el carnet és actiu l'endemà de l'aprovació del reconeixement.