Naturgy va guanyar 1.043 milions el primer semestre i contempla "objectius rècord" per al tancament del 2024

Una de les seus de Natrurgy. Foto: Europa Press

Naturgy va obtenir un benefici net de 1.043 milions d'euros el primer semestre de l'any, xifra pràcticament en línia amb els 1.045 milions d'euros registrats en el mateix període de l'exercici anterior (en què va tancar amb uns guanys rècord de 1.986 milions d'euros), malgrat un context més desfavorable en aquesta primera meitat de 2024, i va avançar uns objectius rècord per al conjunt de l'any, va informar la companyia.

Les vendes netes del grup presidit per Francisco Reynés van pujar a 9.071 milions d'euros en el període de gener a juny, un 24,7% menys que el primer semestre del 2023, principalment com a conseqüència dels preus més baixos de l'energia en comparació amb els preus excepcionalment alts experimentats durant 2023 i 2022.

Per la seva banda, el resultat brut d'explotació (Ebitda) de Naturgy es va situar al tancament de juny a 2.846 milions d'euros, en línia amb el mateix període de l'exercici anterior, mantenint una contribució equilibrada entre les activitats regulades i liberalitzades, que van representar aproximadament el 51% i el 49% de l'Ebitda total, respectivament.

L'energètica, primera gasista i tercera elèctrica del país, va indicar que aquest primer semestre del 2024 va estar marcat per la baixada dels preus de l'energia en comparació del mateix període de l'any passat, tant en gas com en electricitat, cosa que es va traduir "en un escenari energètic més desafiador".

Així, ha considerat que, després de la volatilitat experimentada els últims anys, els preus de l'energia s'han "reequilibrat cap als nivells anteriors a la crisi energètica, però continuen sent sensibles a l'evolució de la situació mundial".

Amb aquests resultats fins al juny i amb les perspectives per a la segona meitat de l'any, Naturgy ha decidit millorar les previsions per al conjunt de l'exercici en curs que se situen per sobre del consens actual.

Retalla deute

Mentrestant, el deute net de la companyia al tancament del primer semestre es va situar en 11.838 milions d'euros, davant dels 12.090 milions d'euros al tancament de l'any passat. El deute net sobre Ebitda era 2,2 vegades, el mateix nivell que el 2023.

Reynés ha assegurat que aquests resultats "il·lustren la capacitat de Naturgy per adaptar-se a un escenari energètic cada vegada més competitiu". "A més, les nostres previsions actuals per a l'exercici 2024 confirmen uns resultats millors del que s'esperava i un compromís ferm per continuar avançant en la nostra transformació", va dir.

"Pla recolzat"

D'altra banda, Reynés també ha apuntat que treballarà en un pla recolzat per tots els accionistes que "volen estar" a Naturgy.

El president de la companyia assegura que així es pot "plantejar un futur més ambiciós" per a l'empresa i que té "un horitzó de permanència". El pla estratègic ha de permetre a l'empresa comptar amb un pla estratètic a partir del gener del 2025 amb què tots els seus accionistes, siguin els que siguin, estiguin "alineats".

“Un pla és necessari per a qualsevol companyia. Som una cotitzada, amb accionistes de referència, però tenim molts accionistes, i es dirigeix ​​a tots els accionistes. Per tant, per respecte a tots, hem de tenir un pla que aglutini tots aquells que vulguin estar amb nosaltres. No som qui per dir qui s'hi ha d'anar i qui s'ha de quedar", ha afegit Reynés.