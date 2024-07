Iberdrola augmenta la inversió un 16% i bat el seu propi rècord

Foto: Iberdrola

Iberdrola avança a pas ferm al seu Pla Estratègic 2024-2026. La companyia, que ha presentat avui els resultats del primer semestre, ha fet unes inversions rècord de 5.276 milions d'euros, un 16% més que el mateix període de l'any anterior.

Gràcies a aquest esforç inversor, el benefici net s'ha situat als 4.134 milions d'euros el primer semestre del 2024. Per la seva banda, el benefici brut d'explotació ( Ebitda ) ha assolit els 9.614 milions d'euros, fet que suposa un creixement del 27% respecte del mateix període de l'any anterior. Excloent-ne la venda d'actius de Mèxic, l'Ebitda s'ha situat a 7.897 milions d'euros, un 9% més que el mateix període de l'any anterior.

El creixement del benefici ha estat impulsat per un augment de la base d'actius de xarxes i pels nous marcs tarifaris als Estats Units, el Regne Unit i el Brasil. A més, la companyia ha registrat una producció renovable històrica i un creixement recurrent de la producció hidràulica a través de l'emmagatzematge, que ha arribat als 3.000 GWh en 6 mesos a la Península Ibèrica (un 25% de la producció hidroelèctrica total), cosa que permet una integració òptima de les renovables al sistema.

Un altre dels factors que ha permès el creixement operatiu ha estat el destacable increment de la cartera de PPA (acords de compravenda d'energia neta) amb clients industrials i la millora als mercats comercials de la Península Ibèrica i el Regne Unit.

Més compromís amb la societat

Iberdrola ha continuat contribuint a crear valor a tots els àmbits de la societat. El primer semestre ha fet compres per més de 7.000 milions d'euros a desenes de milers de proveïdors, cosa que genera un important efecte tractor a la societat que permet sostenir més de mig milió de llocs de treball a tot el món.

A més, l'aportació a les arques públiques a tot el món ha crescut un 20% el primer semestre, fins a assolir els 5.300 milions d'euros.

La companyia continua impulsant el compromís amb la descarbonització. El rècord de producció renovable ha permès reduir les emissions a Europa fins a 26 gCO2/kWh. D'aquesta manera, prop d'un 90% de la producció d'Iberdrola ja està lliure d'emissions. Iberdrola genera energia 100% lliure d'emissions al Regne Unit, Brasil, França, Itàlia, Alemanya, Polònia, Portugal, Grècia i Bulgària.

Compromís amb el Pla Estratègic 2024-2026

La companyia continua avançant a pas ferm al seu Pla Estratègic 24/26 presentat el març passat. Dels 5.276 milions d'euros que la companyia ha invertit al semestre, un 56% de les inversions s'han destinat als Estats Units i el Regne Unit, un 19% a la Península Ibèrica, un 15% a Llatinoamèrica, i un 10% a altres països d'Europa i Austràlia.

Per negocis, l'àrea de xarxes ha rebut el 51% de les inversions i ha arribat als 2.708 milions d'euros el primer semestre del 2024, fet que suposa un increment del 23% respecte al mateix període de l'any anterior. Cal destacar l'increment del 63% que han tingut les inversions en xarxes de transport, de manera que ja suposen el 39% del total invertit en aquesta àrea. Així, la base d'actius de xarxes ha arribat a 43.300 milions d'euros, un 7% més que al tancament del primer semestre del 2023.

Les inversions en renovables han crescut un 10% el primer semestre, fins a assolir els 2.167 milions d'euros. Gràcies a aquestes inversions, el grup ha incorporat 3.100 MW nous de renovables, superant actualment els 43.400 MW a tot el món. En els darrers 12 mesos s'han instal·lat uns 800 MW eòlics marins, fet que suposa un increment del 60% respecte al mateix període de l'any anterior, davant la incorporació de Saint Brieuc (França), i dels primers aerogeneradors en funcionament dels parcs Vineyard Wind 1 (EUA) i de Baltic Eagle (Alemanya), fins a assolir actualment els 2.300 MW.

Amb aquests avenços, els projectes d'eòlica marina previstos al pla estratègic 24-26 ja estan assegurats i en construcció i es preveu que per al 2026 estiguin operatius 4.800 MW nous i que aportin 1.800 milions a l'Ebitda per al 2026, davant dels 400 milions de d'aquest primer semestre.

Creixement unit a solidesa financera

Iberdrola ha accelerat el ritme de les seves inversions, mentre manté la solidesa del balanç . Gràcies a la bona evolució del negoci de la companyia ia la venda del negoci de Mèxic, el grup ha assolit un flux de caixa operatiu d'11.362 milions d'euros en només sis mesos, davant dels 5.731 milions del mateix període de l'any anterior. que suposa un increment del 98%.

La venda d'actius a Mèxic va suposar un ingrés superior als 5.400 milions d'euros, amb unes plusvàlues de 1.165 milions d'euros després d'impostos registrats al compte de resultats del semestre.

El grup ha tornat a demostrar el seu lideratge en finançament sostenible amb un augment de 10 punts bàsics a la ràtio del flux de caixa respecte al deute net respecte al primer semestre del 2023, fins al 25%, i obtenint 4.800 milions d'euros de nou finançament, cosa que permet situar la liquiditat en els 21.700 milions d'euros. Així, Iberdrola podria cobrir 24 mesos de necessitats financeres sense recórrer al mercat.

A més, d'acord amb allò aprovat a la Junta General d'Accionistes la companyia ha incrementat la remuneració a l'accionista un 11,4%, fins als 0,558 euros per acció amb càrrec als resultats del 2023. De fet, el proper 29 de juliol la companyia abonarà el dividend complementari de 0,351 euros per acció.

Iberdrola ja ha arribat al terra del dividend de 0,55 euros per acció fixat en el pla estratègic, i la companyia preveu que pugi fins a una forquilla d'entre 0,61 i 0,66 euros per títol el 2026.

Millora de les perspectives per al 2024 i posició òptima a llarg termini

En aquest context, el president d'Iberdrola, Ignacio Galán, ha millorat les previsions per al 2024, fins a situar el creixement del benefici net en el doble dígit (excloent-ne qualsevol plusvàlua per rotacions d'actius) des dels 4.803 milions d'euros del 2023, gràcies a l'aportació de les noves inversions en xarxes, les revisions de tarifes als EUA, el Regne Unit i el Brasil i als 1.600 MW renovables en construcció.

El president ha destacat que la companyia està ben posicionada per aprofitar les noves oportunitats a totes les àrees de negoci. Segons els organismes internacionals, les necessitats globals d'inversió en xarxes es duplicaran el 2030, per la qual cosa la companyia ja està tancant plans d'inversió en transport i distribució al Regne Unit i als Estats Units per a la propera dècada.

A més, a l'actual context de mercat, Iberdrola té més de 100 milions de kWh d'emmagatzematge, als quals s'uneixen 20 milions de kWh sota construcció i 150 milions de KWh per a futurs projectes per captar el valor de les renovables i disminuir la volatilitat dels preus.

D'altra banda, atès l'augment exponencial de les necessitats d'electricitat per a centres de dades, Iberdrola compta amb una posició única, ja que ja té 8.000 GWh compromesos a l'any amb les grans empreses tecnològiques.