Quan trigarà la Generalitat a assumir la gestió de l'IMV?

El conveni signat aquest dimarts pel Govern i la Generalitat pel qual Catalunya assumeix la gestió de l ?Ingrés Mínim Vital (IMV) preveu que l?Executiu català assumeixi les funcions en un termini de nou mesos.

Segons ha explicat el conseller de Drets Socials de la Generalitat, Carles Campuzano, després de la signatura del conveni al Palau de la Generalitat, l'acord "dóna un marge de nou mesos" per preparar-se i en aquest període posar-ho tot en marxa.

La ministra d'Inclusió, Migracions i Seguretat Social, Elma Saiz, ha recordat que l'IMV es va aprovar fa quatre anys i que el 2022 Euskadi i Navarra van assumir-ne la gestió, malgrat els recursos del PP i Vox davant el Tribunal Constitucional, que finalment van ser desestimats, perquè la llei permet que "sigui una realitat" aquest traspàs.

Saiz ha afirmat que el traspàs de gestió de l'IMV a Catalunya es produeix amb "total normalitat", i ha remarcat que altres comunitats autònomes com Galícia, Castella i Lleó i el País Valencià ho han sol·licitat, però s'han de fer treballs previs.

La ministra ha subratllat que l'IMV atén 61.000 llars i gairebé 200.000 beneficiaris a Catalunya, un 45% menors, i ha remarcat que el traspàs de la gestió a Catalunya feia temps que es treballava.

"Avui és un dia important per als dos governs", ha ressaltat Saiz, i ha remarcat la necessitat de col·laborar entre les administracions perquè al seu parer tots sumen i són imprescindibles per eradicar la pobresa.

SEGONA PRESTACIÓ ASSUMIDA

Per part seva, Campuzano, que ha recordat que és la segona prestació que assumeix la Generalitat després de les no contributives, ha assegurat que el Govern aplicarà el mateix mecanisme de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) amb l'IMV, i ha dit que els milers dexpedients que gestiona lInstitut Nacional de la Seguretat Social passaran a ser treballats per la Generalitat.

Ha afirmat que l'assumpció de la gestió és una "llarga reivindicació" de la Generalitat i del sector social, ha dit que des que es va aprovar va demanar que la gestió fos assumida per l'Executiu català, i ha recordat que l'IMV no operava buit a Catalunya, que ja disposava de la RGC.

El conseller català ha remarcat que la IMV i la RGC continuaran sent dues prestacions diferents, però que amb l'assumpció de la gestió de la primera la porta d'entrada per sol·licitar-la serà única: "Anem a la finestreta única", ha assenyalat.

Campuzano, que ha dit que actualment 12.500 persones compatibilitzen RGC i IMV, ha confiat que la gestió de les dues prestacions millori l'”eficàcia” en la lluita contra la pobresa, singularment, la pobresa infantil.

PUBLICACIÓ A BOE I DOGC

El conveni acorda compensar la Generalitat per la gestió amb 2.817.547 euros per a aquest any: la xifra serà proporcional en funció del moment en què es faci efectiu el traspàs i s'actualitzarà anualment amb l'increment de les retribucions del personal funcionari.

L'acord es publicarà al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc) i serà efectiu en el termini de dos mesos i la seva durada serà indefinida.