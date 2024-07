El Grup Social ONCE va generar el 2023 més de 1.500 llocs de treball

Foto: Grupo Social ONCE

El Grup Social ONCE va generar el 2023 a Catalunya 1.551 nous llocs de treball. Són 230 ocupacions i places ocupacionals més que les que va crear l’exercici anterior en intermediació per a terceres empreses i entitats a les comarques catalanes. Això és un 17,41% més.

El Grup Social ONCE ocupa a Catalunya a 6.607 persones de manera directa, a data 31 de desembre de 2023. Globalment, el Grup Social ONCE dona feina a una de cada 563 persones que treballa a Catalunya.

El retorn social que el Grup Social ONCE fa a Catalunya es completa amb la inversió destinada a persones cegues o amb altres discapacitats, que arriba a 78 milions d’euros. I amb el pagament de premis als clients de les seves loteries responsables, segures i socials, que han repartit 174,5 milions d’euros, que són gairebé 40 milions més que l’any 2022 (135 milions). Les il·lusions de cada dia per tots els racons del territori català, també s’han multiplicat.

Són les dades més destacades de l'Informe de Valor Compartit del Grup Social ONCE 2023. “Sabem que aquesta gran tasca social neix de la solidaritat de la societat catalana a la qual donem les gràcies de tot cor. Tornem tot el que rebem, per donar oportunitats de vida a qui més ho necessita. Donem ocupació, formació, educació, accessibilitat, tecnologia, innovació, autonomia i inclusió per a les persones amb discapacitat amb l’objectiu que tinguin igualtat d’oportunitats i una vida digna”, destaquen el delegat de l'ONCE a Catalunya, Enric Botí i el president del Consell Territorial, David Bernardo. I afegeixen: “Som un gran equip que converteix íntegrament els seus ingressos en més i més inversió social i més i més acció social per a les persones, especialment amb discapacitat i en risc d'exclusió. Aquests són els nostres millors premis”.

Joc responsable, la base d’una gran labor social

A Catalunya, les vendes de productes de loteria responsable, segura i social es van elevar fins als 260,7 milions d’euros amb un increment del 8,1% respecte a l’exercici anterior. A tot l’Estat, les vendes van ser també un 8,1% més, fins als 2.623,8 milions d'euros.

Els ingressos van permetre, entre moltes altres accions, acollir quasi mig miler de persones que van perdre la vista el 2023, amb 505 nous afiliats i afiliades a Catalunya (Barcelona, 374; Girona, 33; Lleida, 20 i Tarragona, 78). Totes elles reben l'atenció personalitzada amb què ja compten les persones cegues o amb discapacitat visual greu afiliades a l'ONCE, 10.239 a tot Catalunya, d’elles 475 persones amb sordceguesa. Totes elles tenen gratuïtament serveis socials i un suport integral. A l’Estat, són un total de 70.997 persones.

A Catalunya hi ha 1.160 estudiants cecs, amb discapacitat visual greu o sordceguesa que estudien als centres ordinaris amb el suport dels professionals del Centre de Recursos Educatius CRE ONCE Barcelona. I treballen 162 gossos pigall a les províncies catalanes (Barcelona, 134; Girona, 13; Lleida,1 i Tarragona, 14). L’any passat es van lliurar gratuïtament 26 gossos guia nous.

El retorn a la ciutadania va continuar amb la tasca de Fundació ONCE, que va distribuir el 2023 un total de 127,8 milions d’euros a tot l’Estat (un 3% de les vendes d'ONCE i cogestió de Fons Social Europeu). A terres catalanes, va ajudar 141 entitats, que van poder fer realitat 170 projectes d'ocupació, formació o accessibilitat. Sense oblidar 260 beques per a estudiants amb discapacitat.

Gran part d'aquesta acció es recolza en la gestió d'un model de Joc Responsable, segur i social, amb 86 anys d'història a peu de carrer de la mà de 20.000 venedors i venedores, 2.400 a Catalunya, totes persones amb discapacitat. Els productes de loteria superen cada any els controls més estrictes de l'Administració, de l'Associació Mundial de Loteries (WLA) i de l'Associació de Loteries Europees (EL) i els màxims estàndards de joc responsable fixats per European Lotteries (EL), organització marc de les loteries estatals d'Europa.

Empreses socials d’ILUNION

ILUNION va tancar el 2023 amb una facturació de 1.142,8 milions d'euros (+14%), que el situen com a gran ocupador de persones amb discapacitat. Compta amb 50 línies de negoci i 485 centres de treball (gairebé el 50% centres especials d'ocupació d'iniciativa social), dels quals 41 són a Catalunya, amb presència a totes les províncies, fet que el converteix en motor de l'economia local i fixador d'ocupació i activitat. Hi treballen 3.686 persones (més de la meitat de la plantilla són persones amb discapacitat). A més, a l'exercici 2023, es van realitzar inversions per 104 milions d'euros, més de 10 milions a Catalunya.

Major ocupador no públic a l’Estat

El Grup Social ONCE va aconseguir crear en 2023 un total de 3.187 ocupacions entre ONCE, Fundació ONCE i Ilunion, a Espanya, la qual cosa suposa un creixement del 4,6% en el nombre de treballadores i treballadors fins als 71.892, amb el propòsit d'aconseguir una plantilla de 75.000 persones en els pròxims mesos.

Les dades consoliden al Grup Social ONCE com a major ocupador no públic a Espanya i el major del món de persones amb discapacitat. Dels gairebé 72.000 empleats actuals, un 61,6% són persones amb discapacitat (44.297) i un 44,4% són dones (31.940 treballadores).

Les dades posen de manifest que totes les àrees que formen el Grup Social ONCE són capaces de generar 1 de cada 369 euros de la riquesa nacional, és a dir, el 0,27% del PIB, segons un informe de la prestigiosa auditora PwC.

Aquestes fites es recolzen en una millora dels ingressos del Grup, impulsats pel creixement de les vendes de loteries socials, segures i responsables de l'ONCE en un 8,1% fins a aconseguir una facturació de 2.623,8 milions d'euros que, no obstant això, a penes representen poc més del 4% del mercat de joc a Espanya.