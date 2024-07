Tirada d'orelles del Tribunal de Comptes a Loteries de l'Estat

Foto: EuropaPress

El Tribunal de Comptes ha dut a terme una exhaustiva fiscalització del compliment de la legislació en matèria de prevenció de blanqueig de capitals a la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat (SELAE) , posant en evidència serioses deficiències en el control dels pagaments de premis. L'informe detalla que un nombre significatiu de premis gestionats a través d'entitats financeres no tenia la documentació identificativa dels premiats.

Entre el 2019 i el 2022, es va detectar que 15.852 expedients de pagament estaven incomplets quant a la documentació requerida, sumant un total de 759 milions d'euros. En el període anterior, del 2016 al 2018, els expedients deficients van pujar a 24.806, per una suma total de 1.228 milions d'euros. Aquestes dades subratllen un problema sistemàtic en la documentació necessària per assegurar el compliment de les normatives contra el blanqueig de capitals.

L'informe també assenyala que els premis abonats a través de les entitats financeres presenten un risc més elevat de blanqueig de capitals en comparació amb aquells pagats als punts de venda. Tot i que el volum total de premis pagats per entitats financeres és menor que el dels punts de venda, l'import individual d'aquests premis és significativament més gran, cosa que augmenta el risc potencial.

El Tribunal de Comptes ha conclòs que SELAE hauria d'haver exigit de manera més rigorosa el lliurament de la informació i documentació completa dels premiats per part de les entitats financeres, en compliment dels contractes establerts i la normativa de prevenció del blanqueig . L'incompliment per part d'aquestes entitats hauria d'haver portat SELAE a exigir la retrocessió o anul·lació dels pagaments de premis incomplets, una acció que, segons l'informe, no s'ha implementat significativament durant el període fiscalitzat.

Tot i les deficiències detectades en la documentació i control dels pagaments de premis, l'informe reconeix que el sistema de prevenció de blanqueig dissenyat per SELAE és, en termes generals, adequat . Tot i això, es recomana a SELAE que prengui mesures decisives per millorar el control sobre la recepció de tota la documentació necessària per als pagaments de premis. És crucial que SELAE procedeixi a reclamar sense demora la documentació que falta a les entitats financeres i, si cal, exigeixi la retrocessió dels pagaments de premis incomplets.

Aquest informe subratlla la necessitat d' enfortir els mecanismes de control i de garantir que totes les normatives de prevenció del blanqueig de capitals es compleixin de manera efectiva, assegurant així la integritat del sistema de loteries i apostes de l'estat.