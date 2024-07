Injecció econòmica per als polígons: la Diputació de Barcelona inverteix 30 milions

Un polígon de Vilafranca del Penedès. Foto: Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona ha aprovat el Programa Sectorial de Millora de Polígons Industrials 2025-28 (PSMPI) amb un pressupost de 30 milions d'euros. Aquest programa finançarà 40 projectes destinats a crear o renovar 400 infraestructures a 100 polígons industrials, beneficiant 6.000 empreses i 90.000 treballadors.

Les actuacions finançades abastaran àrees com a mobilitat, energia, aigua, qualitat de l'aire, telecomunicacions, seguretat, centres de serveis de proximitat, simbiosi industrial i promoció. L'objectiu és augmentar la competitivitat de les empreses mitjançant la transformació energètica, promovent l'estalvi i l'eficiència energètica i l'ús de fonts renovables (fotovoltaica, biomassa, eòlica, geotèrmia, etc.), així com la transformació digital mitjançant la digitalització en la producció i la gestió dels serveis.

Els municipis de la demarcació de Barcelona podran presentar les vostres propostes fins al 31 d'octubre. El PSMPI contempla dues línies de suport, cadascuna amb un pressupost de 15 milions dʻeuros, que s'atorgaran per concurrència competitiva.

La primera línia de suport està adreçada a plans integrals i finançarà intervencions entre 750.000 i 2 milions d'euros, amb un termini màxim d'execució de 3,5 anys.

La segona línia de suport està destinada a projectes específics, amb intervencions entre 100.000 i 1 milió d'euros i un termini màxim d'execució de 2,5 anys. S'espera que més d'un centenar de municipis presentin les seves propostes.

Els ajuts del programa cobriran fins a un 80% del cofinançament de les actuacions atorgades, en les dues línies de suport, per part de la Diputació.

817 polígons a la província

Actualment, a la província de Barcelona hi ha 817 polígons industrials amb una superfície mitjana de 22 hectàrees, el 40% de les quals està sense activitat. El 48% dels edificis van ser construïts abans del 1978, cosa que es tradueix en mancances i deficiències de serveis i infraestructures. A més a més, la gestió és poc eficient o inexistent i només el 14% té associació.

Les inversions necessàries als polígons suposen un pressupost difícil d'assumir per a molts ajuntaments atès que són molt cares i independents de la dimensió del municipi, acumulen un dèficit de molts anys, tenen un elevat cost de manteniment i els ingressos fiscals obtinguts a través dels polígons no són suficients per finançar les inversions. "Els polígons industrials generen bona part de la riquesa de les economies locals, però habitualment els ajuntaments prioritzen inversions que beneficien més directament els residents del seu terme municipal, i el suport supramunicipal de la Diputació ajuda a prioritzar aquestes inversions", assegura la diputada de Desenvolupament Econòmic i Turisme de la Diputació, Ana Maria Martínez.