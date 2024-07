Espanya, entre els països europeus amb més absentisme laboral

Foto: EuropaPress, CanvaPro

Espanya se situa a la part alta del rànquing de països europeus amb més ràtio d'absentisme laboral, si bé es troba per sota d'economies com Alemanya i França, segons es desprèn de l'informe titulat 'La disparitat entre els ocupats i les hores treballades a Espanya ', publicat per CaixaBank Research.

L' augment de l'absentisme s'observa pràcticament a tots els països de la zona de l'euro. Tot i això, Espanya destaca pel fort creixement de l'absentisme des de la pandèmia.

De fet, l'estudi apunta que Espanya és el segon país on ha crescut més respecte al mateix trimestre del 2019, en concret quatre punts, només per darrere de Malta. Si es considera exclusivament l'absentisme per incapacitat temporal, l'augment respecte del 2019 també ha estat intens, passant del 2,7% al 4,6%.

CaixaBank Research ha alertat que l'augment de l'absentisme per incapacitat temporal que s'està registrant a Espanya incideix negativament en la productivitat i en els costos laborals de les empreses, amb un impacte especial en les pimes, i augmenta els costos per a la Seguretat Social i la càrrega burocràtica sobre el sistema sanitari.

L'entitat ha assenyalat que és fonamental una agilització de la càrrega burocràtica i assistencial per continuar donant suport de manera efectiva als treballadors que no poden treballar, una gestió i inspecció adequades per tal d'aturar les pràctiques abusives i les ineficiències, i una col·laboració més gran de la Seguretat Social amb les mútues que redueixi la pressió sobre els serveis de salut.

LES HORES TREBALLADES CREIXEN A MENOR RITME QUE L'OCUPACIÓ

L'estudi destaca que, mentre que l'ocupació a Espanya supera àmpliament els nivells prepandèmia, les hores efectives treballades han crescut a un ritme menor des de llavors. El notable augment de l'absentisme per incapacitat temporal ha estat una de les raons principals.

Després de deixar enrere la crisi de la Covid-19 , el mercat laboral espanyol està tenint un comportament molt positiu. La feina supera àmpliament els nivells prepandèmia. Concretament, el primer trimestre del 2024 ja es troba més d'un 8% per sobre dels registres del 2019 (en termes de Comptabilitat Nacional) i duplica el creixement acumulat del PIB , del 3,7%.

En canvi, les hores efectives treballades han crescut a un ritme menor des d'aleshores, només un 1,3%. Això ha estat traduït en un descens de les hores treballades per treballador del 6,3%. Així, mentre que la productivitat per treballador acumula una caiguda del 4%, la productivitat per hora treballada ha crescut un 2,5%.

El descens del nombre d'hores treballades per ocupat, en principi, no ha estat degut a un efecte composició entre treballadors a temps complet ia temps parcial, ja que, mentre que els ocupats a temps complet han augmentat un 10,5% des del primer trimestre del 2019, els ocupats a temps parcial només han crescut un 1,4%.

Una de les causes ha estat el volum d'hores més gran durant les quals els ocupats es van absentar del seu lloc de treball per diversos motius. El primer trimestre del 2024 el 9,8% dels ocupats (gairebé 2,1 milions) no van treballar la setmana de referència, 885.000 per vacances, 113.000 per permisos per naixement i, sobretot, 971.000 per malaltia, accident o incapacitat temporal.

Per la seva banda, l'absentisme total es va situar en el 6,8% de les hores pactades el primer trimestre del 2024, 2 dècimes més que el trimestre anterior, i la ràtio més alta des del 2022. Considerant únicament l'absentisme per incapacitat temporal, la taxa el primer trimestre va ser del 5,2%. Les dues xifres superen clarament les prèvies a l'esclat de la pandèmia: el 5,2% per a l'absentisme total i el 3,8% per a l'absentisme per incapacitat temporal.

Pel que fa a l'absentisme laboral derivat de la incapacitat temporal, les xifres recollides a l'informe reflecteix que el 2023 es van registrar més de 8,1 milions de baixes per contingència comuna, amb un cost per a la Seguretat Social que va superar els 13.000 milions d'euros en prestacions econòmiques, xifres que sobrepassen un 36% i un 55%, respectivament, les del 2019.

INCREMENT DEL NOMBRE DE CASOS I NO DE LA DURADA DE LES BAIXES

Segons els experts de CaixaBank Research, Natalia Bustamante i Sergio Díaz, l'augment de l'absentisme ha procedit de l' increment del nombre de casos i no de la durada mitjana de les baixes , que fins i tot se situa per sota dels nivells prepandèmia.

En concret, la durada mitjana dels processos d'incapacitat temporal per contingència comuna finalitzats l'any passat va ser lleugerament superior als 36 dies per als treballadors per compte d'altri, davant dels 38,6 dies de mitjana el 2015-2019.

Tot i aquest descens de la durada mitjana, s'ha produït un fort augment dels processos de llarga durada , de més de 365 dies, que el desembre del 2023 ascendien a 100.734, enfront dels 32.664 processos a finals del 2019, cosa que podria deure's als retards en els tràmits dels expedients d'incapacitat permanent.