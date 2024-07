La taxa d'atur a Catalunya baixa

A tot Espanya, el nombre d'aturats va baixar en 222.600 persones, fet que suposa un descens del 7,47% respecte al trimestre anterior, i la taxa d'atur es va situar en l'11,27%, fet que suposa 1,02 punts menys que entre gener i març del 2024, fins als 2,76 milions d'aturats .

L' atur a Catalunya va baixar en 800 persones durant el segon trimestre del 2024 i la taxa d'atur es va reduir fins al 9,41% --enfront del 9,48% del primer trimestre del 2024--, fins a assolir els 395.300 aturats.

Pel que fa al mateix període de l'any anterior, el nombre d'aturats a Catalunya ha registrat un augment relatiu del 8,53%, amb 31.100 més.

TREBALLEN 3,81 MILIONS DE PERSONES A LA COMUNITAT CATALANA I HI HA 2,6 MILIONS DE PARATS

El nombre de treballadors va assolir els 3,81 milions, cosa que representa un augment del 0,63% en termes intertrimestrals i un augment de l'1,88% si es compara amb el mateix període del 2023, amb 70.100 ocupats més que un any enrere .

Els inactius han pujat a Catalunya fins al mes de juny del 2024 fins als 2,6 milions, respecte als 2,59 milions que hi havia al març.

A Catalunya , la població més gran de 16 anys és de 6.800.600 persones, als quals cal restar els actius, que són 4.202.900, per obtenir els inactius –també es pot obtenir restant els ocupats i els aturats a la població major de 16 anys--.

UN TRIMESTRE ANTERIOR MILLOR

El conseller d'Empresa i Treball va destacar el trimestre anterior que "aquest rècord d'ocupació s'ha aconseguit amb un creixement inèdit de 192.000 persones els dotze últims mesos".

Torrent ha subratllat que "no hi havia hagut mai un increment tan elevat d'ocupació interanual en un primer trimestre", cosa que ha estat possible perquè "hem estat capaços d'absorbir l'increment de la població activa i incorporar persones a l'atur al món del treball" ”.

Catalunya encapçala la xifra de més població ocupada de tot l'Estat. "Som els que hem creat més ocupació el darrer any a tot l'Estat, i una de cada tres noves persones ocupades a l'Estat són a Catalunya", ha remarcat el conseller.

La taxa d'atur es va situar a un 9,48% a Catalunya, tres punts per sota de la de l'Estat.

Davant d'aquestes xifres, el conseller d'Empresa i Treball ha assenyalat que “continuem allunyant tots els mals auguris. El món del treball continua avançant a ritme de rècord a Catalunya creant més i millor ocupació i reduint la taxa d'atur”.

De fet, Torrent ha informat que aquesta legislatura ha augmentat l'ocupació en 329.500 persones (+9,5% des del segon trimestre del 2021) i l'atur s'ha reduït en 94.500 persones (-19,3%) i la taxa d'atur ha passat del 12,4% al 9,48% actual.

Tot i això, el conseller ha afirmat que "no som triomfalistes per què hi ha una aturada de llarga durada que cal continuar atacant tot i que ho hem reduït un 11,4% en l'últim any".