Espanya rep els 9.900 milions del quart pagament europeu del Pla de Recuperació

La seu de la Comissió Europea. Foto: Wikipedia / Canva Pro

La Comissió Europea ha desemborsat aquest divendres 26 de juliol a Espanya 9.900 milions d'euros en subvencions del quart pagament del Pla de Recuperació i Resiliència (PRTR) , fet que suposa la gairebé totalitat del tram mancant els 158 milions que manté congelats pel incompliment d'una de les fites.

Brussel·les ja va confirmar en la seva avaluació que Espanya havia complert satisfactòriament 60 de les 61 fites, per la qual cosa dóna llum verda a la pràctica totalitat del quart pagament de 10.000 milions encara que, en paral·lel, ha activat el procediment de suspensió del pagament pel fet que encara no s'ha complert "satisfactòriament" l' objectiu 201 del pla, que fa referència al programa d'inversió en digitalització de petites i mitjanes empreses (pime) Agents del Canvi, a causa d'una manca de demanda.

La Comissió ha reconegut els primers passos que han fet les autoritats espanyoles en relació amb l'objectiu pendent, ja que s'ha llançat el programa Kit Consulting en substitució del fallit, tot i que adverteix que “queda feina per fer”.

Des d'aquesta manera, el Govern disposa ara d'un termini de 6 mesos per complir aquest objectiu i accedir al finançament total del quart tram del pla o, en cas contrari, podria perdre els 158 milions afectats.

En què consisteix el PRTR?

El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), també conegut com a Espanya Pot, és el pla desenvolupat pel Govern de Pedro Sánchez com a proposta a la Comissió Von der Leyen per a la gestió dels fons europeus Next Generation EU en el període 2021 -2023, dels quals a Espanya li corresponen 69.500 milions d'euros a fons perdut, a més de tenir accés a 67.000 milions més en préstecs. És una de les inversions públiques més grans que ha conegut el país a la seva història.

A causa dels danys econòmics i socials causats per la pandèmia per coronavirus, a finals de maig del 2020 la Comissió Europea va presentar el pla de recuperació NGEU, amb un valor total aproximat de 750.000 milions d'euros. Aquest mètode d'afrontar la crisi pandèmica contrasta amb la manera auster en què Europa va enfrontar la crisi financera del 2008.