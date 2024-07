Patronals i sindicats frenen l'eufòria de la Generalitat amb les dades de l'ocupació

Diverses veus han mostrat el contrapunt a la satisfacció del Govern de Catalunya. Foto: Europa Press

Després de la publicació de les últimes dades de la taxa d'atur a Catalunya, la Generalitat no va trigar a destacar alguns dels aspectes, com que "no hi havia hagut mai un increment tan elevat d'ocupació interanual en un primer trimestre" i que "hem estat capaços d'absorbir l'increment de la població activa i incorporar persones a l'atur al món del treball".

Així de satisfet es mostrava el conseller d'Empresa en funcions, Roger Torrent, després que es publiqués que l'atur a Catalunya va baixar en 800 persones durant el segon trimestre del 2024 i la taxa d'atur es va reduir fins al 9,41%.

Tot i això, aquest optimisme no el comparteixen, almenys plenament, agents com les patronals Foment del Treball i Pimec i alguns sindicats.

"Incertesa regulatòria"

Després de la publicació de les dades, des de Foment assenyalen que, si bé no són xifres "especialment negatives", podrien haver estat més positives si es comparen amb el mateix període d'altres anys.

De fet, des de la patronal han alertat de la incertesa regulatòria del mercat laboral i de la moderació en la creació d'ocupació en un període "tradicionalment" positiu.

La pujada interanual, una mala notícia

També ha tingut la seva reacció a la publicació d'aquestes dades la patronal de la petita i mitjana empresa de Catalunya. Segons Pimec, és una "molt mala notícia" l'augment interanual de la taxa d'atur a Catalunya el segon trimestre d'aquest any, que s'ha situat al 9,41%, davant del 8,44% d'un any enrere.

Des de Pimec han volgut anar més enllà i han posat sobre la taula que la reducció de la jornada laboral que està negociant el Govern amb els agents socials “pot empitjorar” la situació.

"Abordar els problemes estructurals"

Més enllà de la resposta dels representants de les empreses, a les dades també han reaccionat els sindicats.

La UGT, per exemple, ha reclamat abordar els "problemes estructurals" del mercat de treball a Catalunya, assenyalant aspectes com la creació d'ocupació en sectors d'alt valor afegit i la reducció de l'atur de llarga durada.

El sindicat ha assegurat que "és el moment de fer front" a aspectes com els salaris baixos, la parcialitat i, en paraules, l'abús en l'ús de les hores extra.

CCOO coincideix amb la UGT en la necessitat de combatre l'atur de llarga durada, per al qual demanen "polítiques específiques".

Si escau, són partidaris d'accelerar la negociació de la reducció de la jornada laboral a 37,5 hores setmanals (perquè la seva implementació sigui tan ràpida com sigui possible) i també recorden que "actualment hi ha gairebé 400.000 persones a Catalunya sense feina i que la protecció social no arriba a tothom que ho necessita", i per això celebren la transferència de la gestió de l'Ingrés Mínim Vital (IMV) a la Generalitat.