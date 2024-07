Així és el nou pla estratègic d'El Corte Inglés, que es desenvoluparà fins al 2030

Un Corte Inglés, en arxiu | Europa Press

El Corte Inglés, un dels gegants del retail a Espanya, està prenent mesures significatives per enfortir la seva posició al mercat i assegurar el seu creixement a llarg termini. L'empresa ha llançat un nou pla estratègic amb una visió clara fins a l'any 2030, abastant el quinquenni 2025-2030. Aquest enfocament a llarg termini busca consolidar i expandir les seves operacions, adaptant-se a les dinàmiques canviants del mercat i potenciant el seu creixement sostingut durant aquest període clau.

Gastón Bottazzini ha estat nomenat nou CEO d'El Corte Inglés, marcant un canvi significatiu en la direcció de l'empresa. Bottazzini, qui anteriorment va ser assessor de Marta Álvarez, presidenta de l'empresa, aporta una àmplia experiència. La seva trajectòria inclou haver estat expresident executiu de Falabella a Xile i soci a McKinsey & Company des del 1996 fins al 2008, on es va especialitzar en els sectors financer i de béns de consum a Llatinoamèrica, EE.UU. i Espanya. El seu nomenament representa un esforç per revitalitzar l'empresa i guiar-la cap a nous horitzons.

Amb el nou lideratge, l'estructura organitzativa d'El Corte Inglés també ha experimentat canvis. Els directors generals actuals, José María Folache, responsable de Retail, i Santiago Bau, encarregat d'Assumptes Corporatius, ara informaran directament al CEO Gastón Bottazzini. Aquesta reestructuració busca agilitzar la presa de decisions i enfortir la coordinació entre les diverses àrees de l'empresa.

La Comissió Executiva Delegada d'El Corte Inglés, presidida per Marta Álvarez, exerceix un paper crucial en la supervisió i direcció estratègica de l'empresa. Aquesta comissió, que inclou membres clau com José Ramón de Hoces i Javier Rodríguez-Arias, és l'òrgan al qual Bottazzini haurà de reportar, a més del consell d'administració. La seva funció serà assegurar que les decisions i estratègies implementades estiguin alineades amb els objectius globals de l'empresa.

En l'última junta d'accionistes, es van dur a terme aprovacions importants que reflecteixen l'estabilitat i la transparència de l'empresa. Es va renovar el càrrec de Manuel Pizarro com a conseller i es van aprovar informes crucials, incloent l'informe de gestió, les comptes anuals, l'informe no financer i l'aplicació del resultat. Aquestes aprovacions són indicatives d'una gestió sòlida i un compromís amb la rendició de comptes davant dels accionistes.

L'exercici fiscal acabat el 28 de febrer de 2023 va mostrar resultats financers destacats per a El Corte Inglés. La facturació va assolir els 15.327 milions d'euros, un augment del 22,5% respecte a l'any anterior, i va superar els 15.783 milions d'euros registrats el 2019. L'EBITDA es va situar en 951 milions d'euros, un increment del 18,3%, mentre que el resultat net va arribar als 870 milions d'euros, un rècord històric per al grup i més de set vegades superior a l'any anterior. A més, el resultat net recurrent va ascendir a 207 milions d'euros, superant el de 2019. Aquests resultats destaquen la robustesa financera de la companyia i la seva capacitat per generar un creixement sostenible.

En resum, El Corte Inglés es troba en una etapa de transformació significativa amb una estratègia clara per al futur i un equip directiu renovat que promet impulsar l'empresa cap a nous èxits. Amb aquests canvis, l'empresa no només busca adaptar-se als desafiaments del mercat, sinó també capitalitzar les oportunitats de creixement en un entorn competitiu.