L'astronòmica multa a Booking per "posició dominant"

Foto: CanvaPro

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha confirmat aquest dimarts la multa de 413,2 milions d'euros a Booking , la més imposada per l'organisme a la seva història, per abusar de la seva posició de domini i infringir els articles 2 de la Llei de Defensa de la Competència (LDC) i 102 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE).

En concret, li imposa aquesta multa en posicionar millor els hotels amb més reserves a Booking.com, cosa que ha impedit a altres agències en línia entrar al mercat o expandir-se. La quota de la plataforma nord-americana a Espanya ha oscil·lat durant el període investigat, entre el 70% i el 90% , des d'almenys l'1 de gener del 2019.

La sanció es divideix en dues infraccions de 206,6 milions cada una. Una correspon a la imposició d'una sèrie de condicions comercials no equitatives als hotels situats a Espanya, mentre que l'altra està relacionada amb la restricció de competència d'altres agències de viatges en línia.

En resposta a aquesta resolució definitiva, Booking recorrerà la multa davant l'Audiència Nacional, ja que no està d'acord amb la decisió de l'organisme regulador, segons ha assenyalat la companyia, que té la intenció de "seguir els canals legals pertinents" per apel·lar "aquesta decisió sense precedents". D'aquesta manera, podrà interposar directament recurs contenciós administratiu davant l'Audiència Nacional en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la notificació.

A més, segons Booking.com, la Llei de Mercats Digitals de la UE és el fòrum "adequat" per discutir i avaluar aquests temes perquè "permet acordar solucions que s'apliquin a tot Europa en lloc de país per país, com està fent la CNMC ". En aquest sentit, ha defensat que opera en un sector "altament competitiu" i en una indústria caracteritzada per "un alt grau d'opcions" tant per a partners com per a consumidors, per la qual cosa, segons la seva opinió, la decisió de la CNMC "no té tot això en compte”.

EL COMPROMÍS DE BOOKING AMB ESPANYA SEGUEIX "INTACTE"

Pel que fa al mercat espanyol, la plataforma ha confirmat que el seu compromís amb el país "segueix intacte", tot i que novament ha mostrat la seva "decepció" amb les conclusions finals de la CNMC. "L'èxit del nostre negoci es basa en una associació mútuament beneficiosa i equilibrada amb gairebé 200.000 hotels i allotjaments a Espanya i molts més a tot el món", ha ressaltat.

Per a Booking, el seu objectiu és continuar sent un catalitzador per al creixement sostenible del turisme , la principal indústria del país, i donar suport a tots els seus socis –petits, mitjans i grans- perquè “puguin treure el màxim partit als seus negocis”.

L'any 2021, l'Associació Espanyola de Directors d'Hotel i l'Associació Empresarial Hotelera de Madrid van denunciar la companyia per abusar de la seva posició de domini. En conseqüència, un any tard, la CNMC va iniciar un expedient sancionador a l'octubre del 2022 amb la proposició inicial d'una multa propera als 500 milions d'euros que, finalment, s'ha rebaixat fins a 413,2 milions d'euros, tot i que continua sent la sanció més gran per l'organisme en la seva història.

DUES INFRACCIONS DE 206,6 MILIONS CADA UNA

Del total de la multa imposada per la CNMC , la primera correspon a la imposició des d'almenys l'1 de gener de 2019 d'una sèrie de condicions comercials no equitatives als hotels situats a Espanya que utilitzen els seus serveis d'intermediació de reserves .

Entre aquestes condicions destaca una clàusula de preus que "impedeix oferir les seves habitacions a les seves pròpies webs per sota del preu que ofereixen a Booking.com, alhora que la companyia es reserva el dret a rebaixar unilateralment el preu que els hotels ofereixen a través de la seva web o aplicació”. A això se suma la manca de transparència en la informació sobre l'impacte i la rendibilitat de subscriure's als programes Preferent, Preferent Plus i Genius.

Aquests programes als hotels que els subscriguin millorar el seu posicionament a la classificació predeterminada de resultats de Booking.com. D'altra banda, l'altra multa està relacionada amb la restricció de la competència d'altres agències de viatges online a l'hora d'oferir serveis d'intermediació en línia de reserves als hotels situats a Espanya, respectivament.

Segons la CNMC, les fórmules per restringir la competència de les agències tenen a veure amb la utilització del nombre total de reserves d'un hotel a través de la plataforma de reserva com a criteri de posicionament a la llista de resultats predeterminada de Booking.com. "Això incentiva els hotels a concentrar les seves reserves en línia únicament a través de Booking.com, impedint que competidors puguin entrar o expandir-se al mercat", ha explicat l'organisme. A més, Competència li imposa diverses obligacions de comportament per garantir que ni les conductes que van donar lloc a les infraccions, ni altres que puguin produir un efecte equivalent, continuïn en el futur.