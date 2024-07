CaixaBank guanya 2.675 milions el primer semestre del 2024

CaixaBank n'ha presentat els resultats. Foto: CaixaBank

CaixaBank ha aconseguit un benefici net atribuït de 2.675 milions d'euros el primer semestre del 2024, cosa que representa un augment del 25,2% en comparació dels 2.137 milions del mateix període de l'any anterior. Aquest increment es deu a una millora notable en l'activitat, amb un creixement en el crèdit i en els recursos de clients.

En aquest context, el Grup CaixaBank ha ampliat la base de clients i ha arribat als 20,2 milions d'usuaris a Espanya i Portugal, a través d'una xarxa de més de 4.100 oficines.

El conseller delegat de l'entitat, Gonzalo Gortázar, ha destacat que “a CaixaBank hem tingut un primer semestre molt positiu en totes les línies de negoci, cosa que ens ha permès continuar donant suport a l'economia ia la societat, i reforçar el nostre compromís amb una manera diferent de fer banca".

Gortázar va subratllar que "l' increment de l'activitat ha estat una de les millors notícies dels darrers 6 mesos: els recursos de clients han augmentat en 37.095 milions i la cartera de crèdit sana en 7.648 milions. Aquest creixement de gairebé 45.000 milions al semestre ens ha permès continuar millorant les nostres quotes de mercat i consolidar el lideratge del sector”.

Més recursos de clients i crèdit

La vocació de servei al client de CaixaBank i la plataforma omnicanal i multiproducte, que evoluciona constantment per anticipar-se a les necessitats dels clients, es reflecteixen en la positiva evolució del volum de negoci.

Els recursos de clients van tancar el juny en 667.424 milions d'euros , un 5,9% més que el desembre del 2023, influenciats per l'estacionalitat positiva de l'estalvi a la vista el segon trimestre. Els recursos en balanç van augmentar un 5,3% i van arribar a 487.807 milions, amb increments en estalvi a la vista, estalvi a termini i en passius per contractes d'assegurances. Els actius sota gestió s'han situat en 172.589 milions, un 7,3% més.

Destaca la bona evolució de les subscripcions netes de fons d'inversió, assegurances d'estalvi i plans de pensions, que el primer semestre van assolir 6.421 milions d'euros, un 25,9% més que en el mateix període del 2023. En assegurances de protecció , l'estoc de primes va créixer el 10,9% interanual.

Foto: CaixaBank

Pel que fa al crèdit, la cartera de crèdit sana es va incrementar un 2,2% respecte al desembre del 2023, i va arribar a 351.700 milions d'euros, amb 7.648 milions d'euros més. En hipoteques, la cartera de crèdit sana va deixar de caure el segon trimestre gràcies a la recuperació de la nova producció, encara que en el conjunt del primer semestre es manté una caiguda del 0,4%. En consum, la cartera va créixer un 4,4% i en empreses un 2,3% durant els primers sis mesos de l'any.

Evolució positiva dels marges del compte de resultats

Entre el gener i el juny del 2024, el compte de resultats de CaixaBank mostra una millora en l'activitat en un entorn de dinamisme econòmic i estabilització de tipus d'interès, amb una intensa dinàmica comercial que va permetre un avenç de la rendibilitat sobre fons propis (ROE) fins al 14,4%. A més, la ràtio d'eficiència va millorar i es va situar en el 39%.

El marge d'interessos es va situar en 5.572 milions d'euros el primer semestre, un 20,5% més que el mateix període de l'any anterior. Els ingressos per serveis (gestió patrimonial, assegurances de protecció i comissions bancàries) van créixer un 4,4%, fins a 2.449 milions. Els ingressos per gestió patrimonial van augmentar un 12,7% a causa de l'increment de volums i de la intensa activitat comercial, i els ingressos per assegurances de protecció van créixer un 11,2%, mentre que les comissions bancàries van disminuir un 4,9%.

El marge brut va créixer un 15,4%, arribant a 7.701 milions d'euros, i les despeses d'administració i amortització recurrents van augmentar un 4,6%, situant-se en 3.028 milions, fet que va permetre un creixement del marge d'explotació del 23,8%. , fins a 4.673 milions d'euros.

Compromís amb la societat, famílies i empreses

Els resultats positius del grup el primer semestre de l'exercici unit a la seva fortalesa financera han permès reforçar el compromís amb la seva manera diferent de fer banca i amb el suport a les famílies i les empreses. A més, la meitat dels dividends que distribueix el banc reverteixen la societat a través de la Fundació ”la Caixa” i el Frob.

Un edifici del grup. Foto: CaixaBank

En aquest sentit, el Consell d'Administració va aprovar el febrer passat el pla de dividends per a l'exercici 2024, que consisteix en una distribució en efectiu d'entre el 50% i el 60% del benefici net consolidat, a abonar-se mitjançant dos pagaments en efectiu: un dividend a compte a abonar durant el pròxim mes de novembre, per import entre el 30% i el 40% del benefici net consolidat corresponent al primer semestre d'aquest any, i un dividend complementari a abonar l'abril del 2025, subjecte a aprovació final per part de la Junta General dAccionistes. D'acord amb el resultat del primer semestre del 2024 i l'objectiu de payout per al dividend a compte, l'import mínim a repartir per aquest concepte se situaria al voltant de 800 milions d'euros. L'acord pertinent del Consell d'Administració i l'import final del dividend a compte es definirà a l'octubre.

Entre les prioritats de l'entitat hi ha la inclusió financera, amb presència a 3.149 municipis amb sucursals, oficines mòbils o caixers, a més de comptar amb 382.000 clients amb comptes socials o bàsics.

CaixaBank també té el ferm compromís d'impulsar solucions amb impacte social, de manera que uns 46.000 clients amb dificultats s'han beneficiat d'acords de pagament, refinançaments o de les mesures incloses al Codi de Bones Pràctiques hipotecàries des que comencés la pujada de tipus de interès. S'hi uneix que l'entitat compta amb uns 10.000 habitatges socials.

D'altra banda, gairebé 16.600 voluntaris de totes les regions d'Espanya van participar al maig a la segona edició del 'Mes Social' de CaixaBank, una iniciativa que té per objectiu apropar i fomentar la pràctica del voluntariat entre els empleats de l'entitat i els seus familiars, clients i la societat en general, amb accions centrades en l'acompanyament, l'educació, el medi ambient, la digitalització, la cultura o l'esport.

En l'àmbit de l'educació, més de 7.300 estudiants s'han beneficiat en els darrers 12 mesos dels programes de CaixaBank Dualiza per al foment de la formació professional dual; i en el compromís amb el medi ambient, l'entitat ha assolit de manera anticipada i superat ja l'objectiu recollit al Pla Estratègic 2022-2024 de mobilitzar 64.000 milions d'euros en finances sostenibles, amb una xifra que ha tancat el juny en 67.157 milions.