Telefónica tanca el juny amb uns beneficis de 979 milions d'euros

Un edifici de Telefónica. Foto: Europa Press

Telefónica va registrar un benefici net de 979 milions d'euros el primer semestre de l'exercici, fet que suposa un increment del 28,9% en comparació dels 760 milions d'euros del mateix període de l'any anterior, segons els comptes tramesos per la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dimecres 31 de juliol.

La companyia presidida per José María Álvarez-Pallete, que ha confirmat les seves previsions per al 2024 , va facturar 20.395 milions d'euros entre el gener i el juny, és a dir, un 1,07% més que els 20.178 milions d'euros que va ingressar a la primera meitat de 2023.

A més, el benefici net d'explotació (Ebitda) es va situar en 6.424 milions d'euros, de manera que l'augment interanual va ser del 2,5% en comparació dels 6.266 milions d'euros del primer semestre de l'any anterior .

D'aquesta manera, el marge Ebitda de Telefónica va ser del 31,49% a finals de juny d'aquest any, davant del 31,25% del mateix període del 2023.

El deute financer net de l'operador va acabar la primera meitat de l'exercici en 29.240 milions d'euros (+6,4% interanual), 1.891 milions d'euros més que a finals del 2023 a causa de la remuneració als accionistes de 997 milions d'euros. les inversions financeres netes de 1.057 milions d'euros, principalment per l' adquisició d'accions de Telefónica Deutschland .

En aquest context, la companyia ha confirmat els seus objectius financers per al 2024, presentats el febrer passat i que passen per un augment dels ingressos d'un 1% en comparació amb l'exercici anterior, mentre que les previsions tant per a l'Ebitda com per a la caixa operativa es mouen en una forquilla de creixement entre l'1% i el 2% interanual.

La teleco també preveu una xifra d'inversió sobre ingressos de fins al 13% i un increment del flux de caixa lliure superior al 10%, alhora que ha confirmat un dividend de 0,3 euros a càrrec dels resultats del 2024, el qual es pagarà en dos trams de 0,15 euros cadascun (el primer al desembre d'aquest any i el segon al juny del 2025).

"Els ingressos creixen, l'Ebitda augmenta i la base de clients és més gran i estan més satisfets amb el servei que reben. Telefónica és una companyia més rendible i sostenible, que compleix els pilars del seu pla estratègic, confirma tots els objectius financers per al 2024 i revalida l'atractiva remuneració per als accionistes", ha destacat Álvarez-Pallete en un comunicat.

D'altra banda, la xifra d'inversió (capex) ha assolit els 2.299 milions d'euros el primer semestre, un 3,9% menys que el mateix període del 2023, després de situar-se als 1.243 milions d'euros el segon trimestre ( -8,9% interanual).