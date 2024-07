Gonzalo Gortázar: "CaixaBank té voluntat per ajudar a construir habitatges assequibles"

Gortázar, durant la seva intervenció. Foto: CaixaBank

En la intervenció davant els membres de comunicació, el conseller delegat Gonzalo Gortázar ha assegurat que aquest va ser un semestre molt positiu per a CaixaBank, amb una morositat per sota de la mitjana del sector i situada al 2,7%. "Tenim un nivell de morositat contingut". Gràcies a la liquiditat, ha dit Gortázar, afegint que "hem engegat el quart programa de recompte d'accions de l'entitat". A més, ha assenyalat "que tenim una manera de fer les coses diferents".

Per això 382.000 persones han accedit als comptes socials sense comissió i sigui l'únic banc que té un banc de microcrèdits que genera 335.000 llocs de treball.

A més, ha estat possible generar 46.000 novacions d'hipoteques i la meitat de la plantilla de CaixaBank ha fet voluntariat. "L'economia espanyola va bé", ha afegit.

Per ell, és una bona notícia que el creixement del PIB a Espanya sigui del 2,4%, que està per sobre de les previsions del 2020 i fins i tot del 2025.

Per això, ha afirmat que els experts de l'entitat estan actualitzant les previsions econòmiques d'aquest 2024 i el pròxim any.

Ha ajudat, ha dit Gortázar, a la bona marxa del mercat laboral al país, que ajuda l'entitat a concedir crèdits i, sobretot, que hi hagi un baix monument de morositat.

Aposta per la digitalització dels clients

En paraules del conseller delegat, CaixaBank és el primer banc amb serveis de banca digital usat pel 44% dels seus clients, cosa que significa una gran responsabilitat.

El BPI de Portugal guanya mercat

Comentant els resultats del BPI a Portugal, Gortázar ha afirmat que en aquest primer semestre del 2024 el BPI ha guanyat quota de mercat, mantenint els índexs de morositat en un 1,6%, molt per sota de la mida del sector. ,45%. Tant a Portugal com a Espanya, el nivell de liquiditat és molt elevat, i l'entitat es finança a través de fons sostenibles i socials.

Contribueix a aportar impostos a la banca

Preguntat sobre els diferents impostos que suporta la banca actualment a Espanya, ha dit que l'entitat, gràcies als bons resultats, està contribuint notablement als ingressos de l'Estat.

Foto: CaixaBank

També ha recordat que el sector de la banca actualment s'aprova un gravamen de l'impost d'esdeveniments del 30%, que és molt superior a altres sectors, ia més ha de pagar el primer trimestre de l'any un impost addicional exclusiu a la banca.

Això ha fet reflexionar Gortázar, afirmant que el nivell de guanys de la banca és molt inferior a, per exemple, el que està tenint l'Ibex 35. Així que, mentre la banca té un 18% de beneficis, l'Ibex està situat entorn al 16%. Quelcom a tenir en compte, perquè la banca és l'intermenari dels sectors i és qui facilita la liquiditat a tots els sectors i que s'havia de plantejar si s'ha de gravar encara més al sector.

Preguntat en relació amb algun impost que té previst posar en marxa l'Executiu de Pedro Sánchez en relació amb els fons, Gortázar ha volgut recordar que el capital és mòbil i que si es grava els fons és possible que es produeixi una fuita de capital tan necessària per a les inversions i la concessió de crèdit.

Sobre la quota de mercat de clients de CaixaBank, ha afirmat que és una bona notícia que a Espanya el creixement de la població se situa al voltant de l'1%, cosa que fa que el creixement en clients de l'entitat pugui ser il·limitat i que actualment està a un nivell de nous clients a l'any.

Habitatge assequible

Pel que fa a l'habitatge assequible, Gortázar ha apuntat que Caixabank està disposat a buscar el capital necessari per a la construcció d'habitatge assequible tan necessari a Espanya, però que és necessari per poder dur a terme un pla per fer-ho possible. En aquest sentit, és on ha afirmat que “la voluntat existeix, però queda molt per fer”.