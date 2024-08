CriteriaCaixa obté un benefici net de 1.270 milions d'euros (+77%) en el primer semestre del 2024

Isidre Fainé, President de CriteriaCaixa (dreta), i Ángel Simón, Conseller Delegat (esq).

CriteriaCaixa, companyia hòlding que gestiona el patrimoni empresarial de la Fundació "la Caixa", va obtenir un benefici net de 1.270 milions d'euros durant els sis primers mesos del 2024, un 77 % més que en el mateix període del 2023. El resultat està marcat pel bon comportament dels dividends que CriteriaCaixa ha rebut de les seves participades en aquest període, que assoleixen els 1.127 milions d'euros, un 42 % més que en el mateix període de l'any anterior. Al tancament del primer semestre del 2024, els dividends ja superen el total obtingut en tot l'exercici 2023 (1.114 milions d'euros).

Del total de dividends rebuts per Criteria destaquen els de CaixaBank (904 milions), Naturgy (104 milions), Telefónica (43 milions), The Bank of East Asia (11 milions) i els rebuts en la cartera de diversificació (65 milions d'euros). Tenint en compte els dividends cobrats en aquest primer semestre i les perspectives de cobrament en el segon, Criteria preveu superar àmpliament els 1.600 milions d'euros per dividends al tancament del 2024.

L'evolució positiva tant de la cartera estratègica com de la cartera de diversificació ha enfortit en el primer semestre del 2024 el valor net dels actius (NAV) de CriteriaCaixa, que se situa en 23.718 milions d'euros, un 7,3 % més que al tancament del 2023. Per la seva banda, el valor brut dels actius (GAV) s'ha incrementat un 8,4 % fins als 28.757 milions d'euros.

Evolució de les carteres de negoci

La cartera estratègica de CriteriaCaixa està composta per participacions rellevants en companyies de primer nivell en què Criteria porta a terme una gestió activa. Al tancament del primer semestre, aquesta cartera la componen CaixaBank (31,17 %), Naturgy (26,71 %), Telefónica (9,99 %), Grupo Financiero Inbursa (9,10 %) i The Bank of East Asia (19,29 %). .

El valor de la cartera estratègica de Criteria s'ha incrementat en 1.018 milions d'euros en el primer semestre, fins a assolir els 20.615 milions. L'increment és degut principalment al bon comportament de la cotització de CaixaBank (+32,7 %). La cartera ha tingut noves inversions per import de 1.681 milions d'euros, destinades a l'increment de la participació a Telefónica fins al 9,99 %, així com desinversions per valor de 599 milions a CaixaBank, en haver monetitzat una part de l'acreció aconseguida en la participació al banc, després de l'amortització de les accions d'autocartera obtingudes en els seus programes de recompra.

Per la seva banda, el valor de la cartera de diversificació ha assolit el 30 de juny del 2024 un total de 4.734 milions d'euros, que inclou actius de renda variable cotitzada, renda fixa i la caixa i equivalents. La cartera de renda variable cotitzada, amb un valor de 3.718 milions d'euros, ha tingut una transformació important durant el primer semestre. D'una banda, s'han realitzat inversions per valor de 1.611 milions d'euros, dels quals 1.410 milions pertanyen a l'adquisició del 9,36 % d'ACS (985 milions d'euros) i al 3,05 % de Puig (425 milions d'euros).

D'altra banda, s'han realitzat desinversions que assoleixen els 1.494 milions d'euros, entre les quals destaquen la venda d'un 3,97 % de Cellnex per un import de 912 milions i la monetització d'altres participacions minoritàries per import de 582 milions d'euros. Aquestes últimes desinversions s'emmarquen en la nova estratègia de reducció del nombre de companyies invertides, que ha passat de gairebé 80 companyies al tancament del 2023 a aproximadament 50 companyies al tancament del primer semestre del 2024.

D'altra banda, la cartera de capital privat va tenir en el primer semestre de l'any un valor de 838 milions d'euros, incloent-hi la participació del 99,5 % de Saba Infraestructuras, el 15 % d'Aigües de Barcelona i tota l'activitat de capital risc que Criteria gestiona a través de Caixa Capital Risc i Criteria Venture Capital.

Els actius de la cartera immobiliària del Grup CriteriaCaixa, gestionada a través d'InmoCaixa (gestió directa), van tenir en el primer semestre un valor de 2.459 milions d'euros. Un dels objectius del nou Pla Estratègic de Criteria és remodelar aquesta cartera immobiliària, a través de la desinversió d'actius amb gran dispersió geogràfica i rendibilitat inferior a la de mercat, per a la posterior reinversió en actius que generin rendes recurrents amb més rendibilitat i potencial de revaloració.

Pel que fa a la cartera immobiliària de gestió indirecta, inclou la participació en empreses cotitzades com Colonial (3,25 %) i va presentar el 30 de juny un valor de mercat de 111 milions d'euros.

A principis del mes de juliol, es va materialitzar l'acord assolit entre CriteriaCaixa i Colonial en virtut del qual Criteria ha subscrit i desemborsat noves accions de Colonial, emeses per mitjà d'un augment de capital per un import total de 622 milions d'euros amb càrrec a aportacions en efectiu (350 milions d'euros) i en actius (272 milions), mitjançant l'aportació de determinats immobles residencials i d'oficines. Després de l'operació, la participació de CriteriaCaixa a Colonial s'ha situat en el 17,32 % del capital, de manera que s'ha convertit en el primer accionista de la socimi.

Solidesa financera

El deute brut de Criteria el 30 de juny del 2024 se situa en els 5.039 milions d'euros i la ràtio d'endeutament net se situa en el 15,3 % (4.433 milions i 14,9 %, respectivament, al tancament del 2023). El cost mitjà del deute és del 3,9 % en aquest mateix període i la vida mitjana se situa en 2,6 anys.

CriteriaCaixa ha continuat duent a terme una gestió activa del seu endeutament per obtenir més flexibilitat en el finançament de les noves oportunitats d'inversió, tant de les materialitzades al llarg del primer semestre com de les que sorgiran per donar compliment al nou Pla Estratègic.

La companyia va amortitzar a l'abril un bo sènior per import de 593 milions d'euros, i va obtenir nou finançament a través de préstecs bilaterals per import de 1.200 milions. Un d'aquests préstecs, de 750 milions d'euros, era un crèdit pont amb venciment a tres mesos, que la companyia ha cancel·lat anticipadament l'1 de juliol mitjançant la signatura d'un finançament sindicat per import total de 1.650 milions d'euros.

Aquest nou finançament està format per dos trams. El primer, un préstec pont per un import nominal de 1.150 milions d'euros, amb venciment a un any, extensible a dos períodes addicionals compromesos de sis mesos cadascun. Previsiblement, si les condicions de mercat ho permeten, Criteria podria accedir properament al mercat de bons per refinançar aquest préstec pont. El segon tram consisteix en una línia de crèdit per import de 500 milions d'euros, amb venciment a tres anys, opcionalment extensible a un any addicional.

El préstec permet a CriteriaCaixa finançar les oportunitats d'inversió que ha emprès al llarg del primer semestre del 2024, especialment les adquisicions de noves participacions a Telefónica, ACS i Colonial, i contribueix que CriteriaCaixa iniciï el segon semestre de l'any amb nivells confortables de liquiditat, dotant-se d'una flexibilitat financera més gran per aprofitar les noves oportunitats de creixement que puguin sorgir, en el marc definit pel seu Pla Estratègic 2025-2030. La liquiditat de la companyia se situa al tancament del primer semestre en 1.215 milions d'euros, tenint en compte la caixa i equivalents (765 milions) i les línies de crèdit compromeses i no disposades (450 milions). En aquest sentit, després de la signatura del finançament sindicat, CriteriaCaixa disposa d'un import total de línies de crèdit compromeses i no disposades de 1.300 milions d'euros.

Aquesta operació implica, així mateix, una valoració positiva per part del sector financer de la nova estratègia de creixement de CriteriaCaixa, així com de les mesures que conté el Pla Estratègic presentat el darrer mes de juny pel hòlding. Una valoració que l'agència de qualificació Moody's va ratificar també fa poques setmanes, revisant a l'alça la qualificació creditícia de CriteriaCaixa i elevant el seu ràting d'emissor a llarg termini de Baa2 a Baa1, mantenint la perspectiva positiva.

Nou Pla Estratègic 2025-2030

El darrer mes de juny, Criteria Caixa va presentar el seu Pla Estratègic 2025-2030, l'objectiu prioritari del qual és fer créixer el patrimoni i els dividends per blindar l'acció social de la Fundació "la Caixa". Així, el Pla Estratègic es marca assolir els 700 milions d'euros de dividend anual a la Fundació el 2030.

Aquest nou full de ruta reforçarà la inversió de CriteriaCaixa en els sectors estratègics de banca, energia, telecomunicacions i utilities, i impulsarà la seva cartera de diversificació, amb un èmfasi especial en els sectors de tecnologia, pharma i biopharma, i retail.

El Pla està dissenyat perquè CriteriaCaixa incrementi el valor brut dels seus actius (GAV) fins als 40.000 milions d'euros el 2030, enfront dels 27.000 milions del tancament del 2023. Per a això, preveu millorar el valor patrimonial de la seva cartera els propers anys, amb un retorn anual esperat d'entre el 8 % i el 10 %. Es tracta d'un increment important respecte a l'històric dels darrers cinc anys, que se situa al voltant del 3 %.

El Pla Estratègic preveu també potenciar l'estratègia d'ESG per a CriteriaCaixa, amb una visió dual que impliqui tant la seva gestió i criteris d'inversió com l'activitat de les seves participades.

Dividend social per a la Fundació "la Caixa"

En el primer semestre del 2024, CriteriaCaixa ha distribuït un dividend social de 250 milions d'euros al seu accionista únic, la Fundació "la Caixa". Per al 2024, la Fundació ha anunciat un pressupost de 600 milions d'euros. És el pressupost més gran de la història de l'entitat, i supera en un 12 % el de l'exercici 2023.

Del total de la inversió prevista el 2024, el 58,7 %, més de 350 milions d'euros, es destinarà al desenvolupament de programes socials. Aquesta inversió creixerà més d'un 10 % el 2024 respecte de l'any anterior, i serà l'àrea de la Fundació amb un increment pressupostari més gran, amb l'objectiu d'impulsar els programes estratègics amb incidència social i impacte transformador enfront de les problemàtiques socials principals. El suport a la recerca mèdica —amb la construcció de CaixaResearch Institute—, la divulgació de la cultura i de la ciència i el suport a l'educació i formació de tota mena de col·lectius continuaran sent línies prioritàries de l'entitat.

CriteriaCaixa, companyia hòlding que gestiona el patrimoni empresarial de la Fundació "la Caixa", va obtenir un benefici net de 1.270 milions d'euros durant els sis primers mesos del 2024, un 77 % més que en el mateix període del 2023. El resultat està marcat pel bon comportament dels dividends que CriteriaCaixa ha rebut de les seves participades en aquest període, que assoleixen els 1.127 milions d'euros, un 42 % més que en el mateix període de l'any anterior. Al tancament del primer semestre del 2024, els dividends ja superen el total obtingut en tot l'exercici 2023 (1.114 milions d'euros).

Del total de dividends rebuts per Criteria destaquen els de CaixaBank (904 milions), Naturgy (104 milions), Telefónica (43 milions), The Bank of East Asia (11 milions) i els rebuts en la cartera de diversificació (65 milions d'euros). Tenint en compte els dividends cobrats en aquest primer semestre i les perspectives de cobrament en el segon, Criteria preveu superar àmpliament els 1.600 milions d'euros per dividends al tancament del 2024.

L'evolució positiva tant de la cartera estratègica com de la cartera de diversificació ha enfortit en el primer semestre del 2024 el valor net dels actius (NAV) de CriteriaCaixa, que se situa en 23.718 milions d'euros, un 7,3 % més que al tancament del 2023. Per la seva banda, el valor brut dels actius (GAV) s'ha incrementat un 8,4 % fins als 28.757 milions d'euros.

Evolució de les carteres de negoci

La cartera estratègica de CriteriaCaixa està composta per participacions rellevants en companyies de primer nivell en què Criteria porta a terme una gestió activa. Al tancament del primer semestre, aquesta cartera la componen CaixaBank (31,17 %), Naturgy (26,71 %), Telefónica (9,99 %), Grupo Financiero Inbursa (9,10 %) i The Bank of East Asia (19,29 %). .

El valor de la cartera estratègica de Criteria s'ha incrementat en 1.018 milions d'euros en el primer semestre, fins a assolir els 20.615 milions. L'increment és degut principalment al bon comportament de la cotització de CaixaBank (+32,7 %). La cartera ha tingut noves inversions per import de 1.681 milions d'euros, destinades a l'increment de la participació a Telefónica fins al 9,99 %, així com desinversions per valor de 599 milions a CaixaBank, en haver monetitzat una part de l'acreció aconseguida en la participació al banc, després de l'amortització de les accions d'autocartera obtingudes en els seus programes de recompra.

Per la seva banda, el valor de la cartera de diversificació ha assolit el 30 de juny del 2024 un total de 4.734 milions d'euros, que inclou actius de renda variable cotitzada, renda fixa i la caixa i equivalents. La cartera de renda variable cotitzada, amb un valor de 3.718 milions d'euros, ha tingut una transformació important durant el primer semestre. D'una banda, s'han realitzat inversions per valor de 1.611 milions d'euros, dels quals 1.410 milions pertanyen a l'adquisició del 9,36 % d'ACS (985 milions d'euros) i al 3,05 % de Puig (425 milions d'euros).

D'altra banda, s'han realitzat desinversions que assoleixen els 1.494 milions d'euros, entre les quals destaquen la venda d'un 3,97 % de Cellnex per un import de 912 milions i la monetització d'altres participacions minoritàries per import de 582 milions d'euros. Aquestes últimes desinversions s'emmarquen en la nova estratègia de reducció del nombre de companyies invertides, que ha passat de gairebé 80 companyies al tancament del 2023 a aproximadament 50 companyies al tancament del primer semestre del 2024.

D'altra banda, la cartera de capital privat va tenir en el primer semestre de l'any un valor de 838 milions d'euros, incloent-hi la participació del 99,5 % de Saba Infraestructuras, el 15 % d'Aigües de Barcelona i tota l'activitat de capital risc que Criteria gestiona a través de Caixa Capital Risc i Criteria Venture Capital.

Els actius de la cartera immobiliària del Grup CriteriaCaixa, gestionada a través d'InmoCaixa (gestió directa), van tenir en el primer semestre un valor de 2.459 milions d'euros. Un dels objectius del nou Pla Estratègic de Criteria és remodelar aquesta cartera immobiliària, a través de la desinversió d'actius amb gran dispersió geogràfica i rendibilitat inferior a la de mercat, per a la posterior reinversió en actius que generin rendes recurrents amb més rendibilitat i potencial de revaloració.

Pel que fa a la cartera immobiliària de gestió indirecta, inclou la participació en empreses cotitzades com Colonial (3,25 %) i va presentar el 30 de juny un valor de mercat de 111 milions d'euros.

A principis del mes de juliol, es va materialitzar l'acord assolit entre CriteriaCaixa i Colonial en virtut del qual Criteria ha subscrit i desemborsat noves accions de Colonial, emeses per mitjà d'un augment de capital per un import total de 622 milions d'euros amb càrrec a aportacions en efectiu (350 milions d'euros) i en actius (272 milions), mitjançant l'aportació de determinats immobles residencials i d'oficines. Després de l'operació, la participació de CriteriaCaixa a Colonial s'ha situat en el 17,32 % del capital, de manera que s'ha convertit en el primer accionista de la socimi.

Solidesa financera

El deute brut de Criteria el 30 de juny del 2024 se situa en els 5.039 milions d'euros i la ràtio d'endeutament net se situa en el 15,3 % (4.433 milions i 14,9 %, respectivament, al tancament del 2023). El cost mitjà del deute és del 3,9 % en aquest mateix període i la vida mitjana se situa en 2,6 anys.

CriteriaCaixa ha continuat duent a terme una gestió activa del seu endeutament per obtenir més flexibilitat en el finançament de les noves oportunitats d'inversió, tant de les materialitzades al llarg del primer semestre com de les que sorgiran per donar compliment al nou Pla Estratègic.

La companyia va amortitzar a l'abril un bo sènior per import de 593 milions d'euros, i va obtenir nou finançament a través de préstecs bilaterals per import de 1.200 milions. Un d'aquests préstecs, de 750 milions d'euros, era un crèdit pont amb venciment a tres mesos, que la companyia ha cancel·lat anticipadament l'1 de juliol mitjançant la signatura d'un finançament sindicat per import total de 1.650 milions d'euros.

Aquest nou finançament està format per dos trams. El primer, un préstec pont per un import nominal de 1.150 milions d'euros, amb venciment a un any, extensible a dos períodes addicionals compromesos de sis mesos cadascun. Previsiblement, si les condicions de mercat ho permeten, Criteria podria accedir properament al mercat de bons per refinançar aquest préstec pont. El segon tram consisteix en una línia de crèdit per import de 500 milions d'euros, amb venciment a tres anys, opcionalment extensible a un any addicional.

El préstec permet a CriteriaCaixa finançar les oportunitats d'inversió que ha emprès al llarg del primer semestre del 2024, especialment les adquisicions de noves participacions a Telefónica, ACS i Colonial, i contribueix que CriteriaCaixa iniciï el segon semestre de l'any amb nivells confortables de liquiditat, dotant-se d'una flexibilitat financera més gran per aprofitar les noves oportunitats de creixement que puguin sorgir, en el marc definit pel seu Pla Estratègic 2025-2030. La liquiditat de la companyia se situa al tancament del primer semestre en 1.215 milions d'euros, tenint en compte la caixa i equivalents (765 milions) i les línies de crèdit compromeses i no disposades (450 milions). En aquest sentit, després de la signatura del finançament sindicat, CriteriaCaixa disposa d'un import total de línies de crèdit compromeses i no disposades de 1.300 milions d'euros.

Aquesta operació implica, així mateix, una valoració positiva per part del sector financer de la nova estratègia de creixement de CriteriaCaixa, així com de les mesures que conté el Pla Estratègic presentat el darrer mes de juny pel hòlding. Una valoració que l'agència de qualificació Moody's va ratificar també fa poques setmanes, revisant a l'alça la qualificació creditícia de CriteriaCaixa i elevant el seu ràting d'emissor a llarg termini de Baa2 a Baa1, mantenint la perspectiva positiva.

Nou Pla Estratègic 2025-2030

El darrer mes de juny, Criteria Caixa va presentar el seu Pla Estratègic 2025-2030, l'objectiu prioritari del qual és fer créixer el patrimoni i els dividends per blindar l'acció social de la Fundació "la Caixa". Així, el Pla Estratègic es marca assolir els 700 milions d'euros de dividend anual a la Fundació el 2030.

Aquest nou full de ruta reforçarà la inversió de CriteriaCaixa en els sectors estratègics de banca, energia, telecomunicacions i utilities, i impulsarà la seva cartera de diversificació, amb un èmfasi especial en els sectors de tecnologia, pharma i biopharma, i retail.

El Pla està dissenyat perquè CriteriaCaixa incrementi el valor brut dels seus actius (GAV) fins als 40.000 milions d'euros el 2030, enfront dels 27.000 milions del tancament del 2023. Per a això, preveu millorar el valor patrimonial de la seva cartera els propers anys, amb un retorn anual esperat d'entre el 8 % i el 10 %. Es tracta d'un increment important respecte a l'històric dels darrers cinc anys, que se situa al voltant del 3 %.

El Pla Estratègic preveu també potenciar l'estratègia d'ESG per a CriteriaCaixa, amb una visió dual que impliqui tant la seva gestió i criteris d'inversió com l'activitat de les seves participades.

Dividend social per a la Fundació "la Caixa"

En el primer semestre del 2024, CriteriaCaixa ha distribuït un dividend social de 250 milions d'euros al seu accionista únic, la Fundació "la Caixa". Per al 2024, la Fundació ha anunciat un pressupost de 600 milions d'euros. És el pressupost més gran de la història de l'entitat, i supera en un 12 % el de l'exercici 2023.

Del total de la inversió prevista el 2024, el 58,7 %, més de 350 milions d'euros, es destinarà al desenvolupament de programes socials. Aquesta inversió creixerà més d'un 10 % el 2024 respecte de l'any anterior, i serà l'àrea de la Fundació amb un increment pressupostari més gran, amb l'objectiu d'impulsar els programes estratègics amb incidència social i impacte transformador enfront de les problemàtiques socials principals. El suport a la recerca mèdica —amb la construcció de CaixaResearch Institute—, la divulgació de la cultura i de la ciència i el suport a l'educació i formació de tota mena de col·lectius continuaran sent línies prioritàries de l'entitat.