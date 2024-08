Les dades de l'ocupació a Espanya al juliol: més de 10.800 aturats menys

Una oficina del Servei dOcupació de Catalunya. Foto: SOC

El nombre d'aturats registrats a les oficines dels serveis públics d'ocupació va baixar en 10.830 persones al juliol en relació amb el mes anterior, fet que suposa un descens del 0,42% en termes percentuals, segons dades publicades aquest divendres 2 d'agost pel Ministeri de Treball i Economia Social.

Després de la reculada de juliol, impulsada majoritàriament pel sector serveis, el nombre total de desocupats es va situar en 2.550.237 persones, la xifra més baixa des del setembre de 2008, acostant-se amb aquesta nova baixada a la barrera dels 2,5 milions d'aturats, subratllen des del Ministeri.

Aquesta baixada de l'atur el juliol d'aquest any és molt similar a la del mateix mes del 2023 i contrasta amb la pujada registrada el juliol del 2022, quan la desocupació es va elevar a 3.230 persones. No supera, no obstant això, el fort descens registrat el juliol del 2021, quan la tornada a la normalitat després de la pandèmia va portar a una caiguda de l'atur de 197.841 persones, el retrocés mensual més gran registrat mai.

En termes desestacionalitzats, l'atur registrat va disminuir el setè mes de l'any en 12.378 persones. L'últim any, la desocupació acumula un descens de 127.637 persones, fet que suposa un 4,77% menys, amb una reculada de l'atur masculí de 48.898 (-4,62%) i una caiguda de la desocupació femenina de 78.739 (-4,86%).

Catalunya, la comunitat on més ha pujat l'atur

Cal esmentar que l'atur registrat al juliol va baixar a 7 comunitats autònomes i va pujar a les deu restants.

Les caigudes més grans en xifres absolutes es van produir a Andalusia (-15.965), les Canàries (-972) i Astúries (-963). Per la seva banda, els increments els van encapçalar Catalunya (+2.317), el País Basc (+1.698) i Castella i Lleó (+1.411).

Pel que fa a les províncies, la desocupació registrada va baixar en 31 encapçalades per Cadis (-4.425), Màlaga (-3.034) i Sevilla (-2.507), però va augmentar a les 21 restants, destacant els increments de Barcelona (+2.215), València (+1.684) i les Illes Balears (+1.030).

L'atur registrat entre els estrangers va baixar en 6.182 desocupats respecte al mes anterior (-1,8%), fins a situar-se el total d'immigrants en atur en 336.558, fet que suposa 1.525 aturats menys que un any abans (-0,45%).